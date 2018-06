Nyaris Kehilangan Suara, Lovato Mengaku telah Sembuh

PENYANYI Amerika Serikat (AS) Demi Lovato sempat membatalkan dua agenda konsernya di inggris karena pita suaranya mengalami pembengkakan. Setelah beristirahat tiga hari dan berangsur membaik, Lovato mengaku lega bisa kembali melanjutkan tur.

Seperti dilaporkan Aceshowbiz, Lovato melewatkan agenda konser di London pada 10 Juni dan di Birmingham pada 12 Juni. Dia membatalkan konser London beberapa jam sebelum tampil.

Lewat akun Twitter @ddlovato, Lovato mengungkapkan kekecewaan tidak bisa tampil dan kebosanan harus beristirahat di kamar hotel selama dua hari berturut-turut.

"Bagian paling menyenangkan hari ini? Ada sebuah kamera masuk hidungku dan turun ke tenggorokan untuk melihat pita suaraku," kicau Lovato, mengabarkan perkembangan kondisinya.

Namun, dua hari berikutnya dia lega akhirnya bisa kembali ke panggung.

"Sudah di arena, sangat siap kembali ke panggung!!! Siapa yang siap?!!" kicaunya.

"Aku merasa jauh lebih baik, terima kasih atas semua doa baik kalian! Kalian yang terbaik!" sambungnya lagi.

Pelantun Sorry Not Sorry ini juga mengaku dia masih belum bisa menyentuh nada-nada tinggi dan meminta bantuan penonton untuk mengisi bagian itu.

Lovato adalah penyanyi kelahiran New Mexico pada 1992. Debut album solonya, Don't Forget, dirilis saat dia masih berusia 16 tahun. Kini dia telah merilis enam album studio. Album terakhir adalah Tell Me You Love Me yang dirilis September 2017. (Medcom/OL-2)