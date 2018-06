Chris Pine Tetap Hadir di Sekuel Wonder Woman

WARNER Bros telah mengumumkan perkembangan terbaru dari proyek film sekuel Wonder Woman. Selain soal judul dan gambaran singkat cerita, aktor Chris Pine juga dipastikan kembali terlibat memerankan tokoh Steve Trevor.

Judul film itu, seperti dilaporkan Comic Book Movie, adalah Wonder Woman 1984. Judul tersebut merujuk pada tahun latar cerita, yaitu 1984 saat perang dingin antara Uni Soviet dan blok Barat hampir berakhir. Diana alias Wonder Woman (Gal Gadot) menghadapi musuh baru yang dijuluki The Cheetah (Kristen Wiig).

Dalam akhir cerita Wonder Woman pertama, pilot Steve Trevor mengorbankan diri dengan membawa pesawat berisi racun dan meledakkannya di tempat aman. Namun ternyata Steve masih hidup. Tokoh manusia ini akan muncul kembali di film kedua.

Bersamaan dengan pengumuman itu, sutradara Patty Jenkins membagikan foto karakter Steve dalam Wonder Woman 1984. Gal Gadot juga membagi foto dirinya sebagai Diana dalam film tersebut.

Syuting film ini sedang berjalan. Lokasi yang digunakan adalah Washington DC, Alexandria, Virginia, Inggris, Spanyol, dan Kepulauan Canaria.

Naskahnya ditulis oleh Patty bersama Geoff Johns dan David Callaham berdasarkan karakter komik DC. Satu pemain lagi yang terlibat adalah Pedro Pascal.

Wonder Woman 2 dijadwalkan rilis di bioskop pada November 2019. (Medcom/OL-2)