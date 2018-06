Aksi Robbie Williams di Pembukaan Piala Dunia 2018 Tuai Kontroversi

PENYANYI asal Inggris Robbie Williams menjadi penghibur utama dalam acara pembukaan Piala Dunia 2018 di Stadion Luzhniki Rusia, Kamis (14/6) malam. Tapi, pria 44 tahun ini menuai kontroversi dalam aksi panggungnya setelah melakukan gerakan tidak pantas dengan mengacungkan jari tengahnya ke kamera.

Aksi bintang pop berusia 44 tahun ini erat kaitannya dengan kritik yang ditujukan kepadanya.

Ia dinilai menjual harga dirinya seusai setuju menjadi pengisi acara di sebuah negara yang dituduh media-media Inggris sebagai pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Di sisi lain, media-media lokal Rusia pro-Kremlin juga tidak kalah melempar ejekan kepada Williams. Ejekan yang dimaksud akibat pengakuan Williams yang dilarang menyanyikan lagu miliknya yang berjudul 'Party Like A Russian'.

Williams membawakan lagu 'Let Me Entertain You' dan 'Rock DJ' sambil ditemani puluhan penari. Ia juga ditemani penyanyi opera asal Aida Garifullina saat menyanyikan lagu 'Angels'. (ESPN/OL-2)