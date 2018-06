Kolaborasi Williams dan Garifullina Meriahkan Pembukaan Piala Dunia 2018

MESKIPUN Pembukaan Piala Dunia 2018 berlangsung singkat, namun penampilan penyanyi papan atas dan legenda sepak bola dunia cukup menghibur para penonton yang hadir di Stadion Luzhniki, Moskow, pada Kamis (14/6) malam WIB.

Setengah jam sebelum pertandingan perdana Rusia melawan Arab Saudi dimulai, penyanyi asal Inggris, Robbie Williams memeriahkan pesta pembukaan dengan menyanyikan lagu-lagu lawasnya.

Lagu Let Me Entertain You, Feel, dan Angel yang ia nyanyikan sambil berduet dengan penyanyi opera terkenal Rusia, Aida Garifullina turut membawa penonton bernyanyi bersama di Stadion. Penampilan Williams dan Garifullina juga diiringi oleh para penari yang diantaranya mengenakan kostum berwarna bendera negara peserta Piala Dunia.

Tak hanya dihibur oleh Williams dan Garifullina, legenda sepak bola Spanyol, Iker Casillas hadir dengan membawa trofi Piala Dunia. Berikut pula, dengan legenda sepak bola Brasil, Ronaldo Nazario yang memasuki lapangan dengan dampingan seorang ball boy. Ronaldo pun melakukan tendangan pelan sebagai langkah simbolis pada Piala Dunia 2018.

Sebelum laga perdana dimulai, Presiden Rusia, Vladimir Putin dan Presiden FIFA, Gianni Infantino memberikan kata sambutannya.

"Sepak bola sangat dicintai di sini dan ini disebut jatuh cinta pada pandangan pertama sejak pertandingan resmi pertama kami di sini pada 1897. Saya berharap penggemar dan semua tim dapat menikmati masa-masa di Rusia, negara yang terbuka, ramah dan bersahabat dengan orang-orang yang saling berbagi nilai yang sama," ujar Putin.

"Sepak bola membawa kita bersama dalam satu tim. Kita di satukan oleh permainan spektakuler ini," lanjutnya.

Sementara itu, Presiden FIFA, Infantino membuka sambutannya dengan ucapan selamat datang.

"Selamat datang di Piala Dunai FIFA 2018, pada hari ini selama satu bulan, sepak bola akan menghibur Rusia dan dari Rusia sepak bola akan menghibur seluruh dunia. Nikmati perhelatan Piala Dunia kali ini. Terima kasih Moskow, terima kasih Presiden Putin dan terima kasih Rusia," pungkasnya.

Setelah mengucapkan kata-kata sambutan, pertandingan tuan rumah melawan Arab Saudi resmi dimulai. (telegraph/X-10)