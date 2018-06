U2 Kenang Anthony Bourdain Saat Konser

GRUP musik U2 membawakan lagu spesial untuk mengenang Anthony Bourdain, koki andal Amerika Serikat yang memutuskan bunuh diri pada 8 Juni lalu.

Band asal Irlandia itu membawakan lagu Stuck In A Moment You Can't Get Out Of saat pentas di Apollo Theater, New York, Senin (11/6). Lagu itu ditulis vokalis INXS Michael Hutchence yang bunuh diri pada 1997.

"Banyak orang berbakat dengan kisah inspirasi, menyerah pada hidupnya. Sulit rasanya kehilangan sosok teman dan grup band ini telah melaluinya," ungkap Bono, pentolan U2.

"Dan kini, pendongeng terbaik, yang aku yakini memiliki banyak cerita yang tidak bisa dia ceritakan. Untuk Anthony Bourdain, dan kawannya, dan keluarga, ini sebuah lagu yang terinspirasi dari sosok sahabat terbaik kami. Ia bernama Michael Hutchence," imbuhnya.

Sebelum U2, Queens Of The Stone Age juga membawakan penghormatan untuk Bourdain pada 8 Juni lalu. Mereka membawakan Long Slow Goodbye untuk Bourdain yang adalah sahabat dari pentolan grup, Josh Homme.

"Terkadang kamu kehilangan seseorang. Dan kini kami kehilangan seseorang, lagu ini dipersembahkan untuk Tony," ujar Homme dalam aksi panggungnya bersama Queens Of The Stone Age dalam Northside Festival di Denmark.

Anthony Bourdain dikenal sebagai koki profesional. Setelah berkarier di New York, ia berpindah ke program televisi kuliner A Cook's Tour untuk Food Network pada 2002.

Bourdain kemudian bergabung dalam channel Travel untuk Anthony Bourdain: No Reservations yang membawanya meraih piala Emmy Award. Ia kemudian berpindah ke stasiun televisi CNN. (Medcom/OL-2)