BMW Umumkan Kabar Gembira untuk Pemilik BMW Lama

KABAR gembira bagi para pengguna kendaraan BMW lawas. Khusus untuk mobil-mobil berusia di atas 10 tahun, PT BMW Indonesia mengumumkan layanan purnajual online yang memberikan informasi terkini dari unit kendaraan para pengguna BMW bertajuk Online Technical Updates.

Seluruh pengguna BMW dapat menggunakan layanan ini untuk mengetahui seputar pembaruan yang dibutuhkan pada kendaraan milik mereka. BMW Indonesia mengajak pemilik BMW Seri 1, BMW Seri 3, BMW Z4, dan BMW X1 tahun produksi Maret 2007 hingga September 2011 untuk mengakses BMW Indonesia Online Technical Updates di https://www.bmw.co.id/en/integration/technicalupdates.html.

Program khusus tersebut terkait dengan pengerjaan kabel dengan tambahan konektor distributor listrik sehingga meningkatkan pengalihan daya menuju ke pusat tenaga. Pengerjaan dari program ini akan berlangsung sekitar dua jam dan tentunya bebas biaya.

Di samping itu, ke depan BMW Online Technical Updates juga memungkinkan seluruh pelanggan dapat mengecek kondisi kendaraan secara mandiri dan melakukan perawatan kendaraan secara berkala. Vice President Corporate Communications BMW Group Indonesia Jodie O'tania mengatakan bahwa kepuasan pelanggan ialah yang utama dan itu dimulai sejak interaksi awal dengan pelanggan hingga pemeliharaan kendaraan BMW.

"Jajaran kendaraan BMW dan MINI hadir dengan ragam inovasi dan teknologi terdepan, sehingga peran layanan purnajual menjadi sangat penting dalam tingkatkan pengalaman premium kepada para pengguna BMW di Indonesia," tambah Jodie.

Fitur layanan purnajual Online Technical Updates hadir untuk memastikan suku cadang maupun piranti lunak kendaraan BMW dan MINI yang dimiliki pelanggan selalu mengikuti pengembangan terbaru. Ujungnya, pelanggan BMW Group dapat berkendara dengan performa kendaraan dan standar keselamatan terbaik.

Untuk mengakses menu Technical Update itu, pelanggan hanya butuh mengunjungi situs resmi www.bmw.co.id pilih menu Offers and Services, klik For Your Vehicle dan pilih Technical Updates.

Selanjutnya, masukkan nomor VIN (vehicle identification number) kendaraan ke dalam kolom yang tersedia. Komposisi VIN terdiri dari 17 karakter (angka dan huruf kapital) yang berfungsi sebagai tanda pengenal unik untuk kendaraan BMW dan MINI. Nomor VIN dapat ditemukan pada bagian pilar di pintu pengemudi.