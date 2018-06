New Datsun Go dan Go+ Nyaman dan Penuh Gaya

SEUSAI menjajal kemampuan melintas di jalanan padat Ibu Kota pada Rabu (6/6), New Datsun Go dan Go+ terbukti nyaman dikendarai. Itu karena mobil teranyar dari Datsun Indonesia tersebut dilengkapi teknologi X-Tronic CVT (continuously variable transmission).

Teknologi X-Tronic CVT yang disematkan pada mobil tersebut mampu meningkatkan kemudahan dan kenikmatan berkendara. Selain akselerasinya yang mulus, teknologi itu juga irit bahan bakar serta memiliki bagian bergerak yang lebih sedikit dan lebih tahan lama.

"Dibandingkan dengan gearbox otomatis biasa, X-Tronic CVT lebih ringan dan lebih gesit sehingga memberikan performa yang lebih baik," ujar Presiden Direktur PT NMI Eiichi Koito.

New Datsun Go dan Go+ juga dilengkapi dengan mesin berkapasitas 1,2 liter tiga silinder (78 HP untuk varian dengan fitur CVT) yang lebih maju dan andal. Di samping itu, itu memberikan performa dan efisiensi tingkat tinggi dalam paket yang lebih ringan dan ringkas.

"Roda 14 inci yang lebih besar membuat kendaraan ini mampu mencengkeram jalan dengan lebih mantap," imbuh Eiichi.

Fitur lain yang semakin membuat New Datsun Go dan Go+ lebih nyaman, yakni kursi depan yang didesain dengan tuas persneling berada di konsol baru di antara dua kursi. Terdapat pula tambahan bantalan di sisi samping kursi serta bantalan lutut di kedua sisi konsol tengah.

Begitu pun bentuk sandaran punggung yang juga dioptimalkan, termasuk spinal support seat, untuk mengurangi kelelahan. Perubahan sasis meliputi peredam benturan dengan respons tinggi memberikan reaksi lebih linier pada kondisi jalan yang kurang baik.

Sistem suspensi belakang dengan twist beam yang digunakan memberikan kendali dan kenyamanan berkendara yang sangat baik. Dimensinya lebih ringkas dan tidak mengganggu ruang di bagian lantai mobil sehingga ruang bagi kaki penumpang di barisan kursi ketiga di New Datsun Go menjadi lebih luas.

Di samping aspek kenyamanan, New Datsun Go dan Go+ juga mengusung gaya yang lebih berkelas. Mulai depan sampai belakang, yaitu bumper depan dan belakang baru serta aero kits baru kian membuat tampilan mobil yang dibanderol mulai Rp102.990.000 itu terlihat lebih trendi.

Eiichi menyebutkan, Datsun Go+ merupakan mobil keluarga penuh gaya, terutama bagi mereka yang membutuhkan keserbagunaan dalam ruang interior. Desainnya yang luas dapat memberikan kenyamanan ketika bepergian bersama orang-orang tercinta.

"New Datsun Go diperuntukkan bagi generasi muda yang ingin menikmati kebebasan mobilitas secara personal," ungkapnya.