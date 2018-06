Jaguar Berencana Boyong I-Pace ke Indonesia

NIATAN pemerintah untuk membangun ekosistem mobil listrik di Indonesia disambut baik oleh agen pemegang merek (APM) di Indonesia. Salah satu APM yang juga tidak sabar untuk memperkenalkan mobil listrik ke penggila otomotif di Indonesia ialah PT Wahana Auto Ekamarga yang menaungi merek Jaguar, Land Rover, dan Bentley di Indonesia.

Chief Operating Officer Jaguar dan Land Rover Indonesia, Roland Staehler dengan tegas ingin membawa Jaguar I-Pace ke Indonesia. Jaguar I-Pace merupakan mobil bertenaga listrik dari pabrikan asal Inggris tersebut. Walau belum dipasarkan secara massal, Staehler mengungkapkan, Jaguar I-Pace sudah menjadi topik perbincangan hangat para pegiat otomotif di Eropa dan Amerika.

"Mereka semua membicarakan soal akselerasi dan kesenangan dalam mengemudikannya. Saya juga akan membawa Jaguar I-Pace ke Indonesia, secepat mungkin," kata Staehler kepada pers di Jakarta, Jumat (8/6).

Dibekali baterai berdaya 90 KWh, Jaguar dengan model SUV tersebut dapat menempuh jarak 480 km saat terisi penuh. Baterai itu juga menghasilkan tenaga 400 PS dan torsi maksimal 696 nm. Tak mau kehilangan kesan sporty, Jaguar I-Pace mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km/jam dalam tempo 4,5 detik.

Untuk bisa mengaspal di Indonesia, Staehler menambahkan, butuh penyesuaian regulasi dan infrastruktur yang memadai. Salah satunya yakni ketersediaan stasiun pengisian baterai. Tanpa kesiapan tersebut, Jaguar I-Pace sukar mengaspal di Indonesia.

"Memang masih banyak yang harus disiapkan agar mobil listrik bisa beroperasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia harus bisa melalui beberapa tahapan agar mobil listrik bisa berjalan di Indonesia. Tanpa itu, tentu masih akan lama mobil listrik terlihat di Indonesia," ujarnya.

Test drive

Di sisi lain, untuk makin memperkenalkan brand Jaguar dan Land Rover di Indonesia, WAE berencana untuk menggelar ajang uji mengemudi pada medio Juli mendatang di ICE BSD, Tangerang, Banten. Brand Director Jaguar dan Land Rover Jentri Izhar menjanjikan uji mengemudi kali ini akan memberikan pengalaman berbeda bagi konsumen.

dengan dibalut konsep the art of performance tour (TAOPT) untuk mobil Jaguar dan above and beyond tour(ABT) untuk mobil Land Rover, konsumen akan menjalani berbagai lintasan dalam uji kemudi tersebut. Sejumlah model dari kedua brand tersebut pun disiapkan. Ajang tersebut rencananya juga menjadi rangkaian dari peringatan 70 tahun Land Rover.

"Ini mungkin bisa menjadi event terbesar kami tahun ini. Jaguar banyak yang tahunya adalah mobil mewah, padahal di dalamnya kuat sekali sebagai mobil sport. Land Rover juga banyak yang dilihat dari sisi mewahnya saja, tapi jarang yang tahu kemampuannya dalam medan off-road. Itulah yang ingin kami perkenalkan nanti," kata Jentri.

Selain merasakan berada di balik kemudi Jaguar dan Land Rover, pengunjung nantinya juga berkesempatan untuk memenangi tiket menyaksikan Formula-E atau mendapatkan pengalaman tambahan dari Land Rover Experience di Selandia Baru. (Gnr/S-2)