Warna-Warni Lebaran di The Jungle Waterpark dan JungleFest

SEJUMLAH lokasi wisata di Kota Bogor telah mempersiapkan berbagai program menarik untuk menyambut datangnya musim libur Lebaran. Salah satunya The Jungle Waterpark Bogor.



The Jungle Waterpark mengusung tema “Warna Warni Lebaran” pada masa libur L ebaran tahunini. Wahana air di kawasan Bogor Nirwana Residence itu, akan memberikan keseruan lebih banyak lagi dengan berbagai tambahan sajian acara menarik selain serunya berbagai wahana air yang ada.

Marcomm Manager The Jungle Waterpark Bogor Minia Artpita Barus mengatakan, selama libur Lebaran The Jungle akan menghadirkan sejumlah bintang untuk menyemarakkan liburan kali ini, diantaranya Inul Daratista pada Senin (18/6), Adit Kemal (D’Academy 1) pada Minggu (17/6), Sam Hasibuan (Juara 2 KDI 2014) pada Sabtu (23/6), Melin (artis cilik) pada Minggu (24/6).

Selain itu ada juga penampilan cosplay, pentas seni teater, tarian tradisional, humanoid, splash aerobic, live music, atraksi sulap dan badut, the jungle iconic, animal circus dan masih banyak lagi. The Jungle juga akan membagikan hadiah langsung seperti mesin cuci, dispenser, kompor gas, voucher hotel berbintang, peralatan sekolah anak dan masih banyak lagi lainnya, kepada para pengunjung melalui berbagai macam games interaktif yang hadir setiap harinya.

Selama liburan ini, pengunjung juga dapat menikmati promo dari berbagai bank yang bekerja sama dengan The Jungle seperti Bank Mandiri, BNI, CIMB Niaga dan Bank Muamalat. Selain itu, harga khusus juga bisa didapatkan kepada pemilik Lotte Member Card, BPJS Kesehatan, El John Wisata Card dan Always Honda, caranya hanya dengan menunjukkan kartu kepesertaan/member nya.



Untuk menambah keseruan liburan bersama keluarga, 4D Cinema The Jungle juga telah meluncurkan dua film baru berjudul ‘Dive The Mystical Deep’dan ‘Da Vinci’s Touch The Artist Ride’. Kedua film tersebut akan semakin nyata terasa dengan paduan efek teknologi empat dimensi, disempurnakan dengan efek getaran, goncangan, hembusan angin, dan cipratan air, sehingga para penonton benar-benar dibawa hanyut ke dalam tiap adegan film.

Selama periode liburan 15 Juni -15 Juli 2018, bagi para pengunjung The Jungle juga akan mendapatkan fasilitas Gratis Tiket Masuk ke Jungle Festival yang berlokasi 500 meter dari The Jungle Waterpark hanya dengan menunjukkan struk pembelian tiket The Jungle.

Di JungleFest sendiri selama periode liburan Lebaran ini, juga akan ada penampilan dari finalis Kilau DMD seperti Syarif, Dandy, Hilda, Sandya dan Anisa. Pengunjung juga akan disuguhi atraksi Fire Dance, tarian tradional dan modern, live music, magician dan lainnya.

Ikuti juga berbagai perlombaan dan acara yang dihadirkan di JungleFest seperti lomba tari dan menyanyi anak dan dewasa, lomba mewarnai tingkat PAUD dan SD yang sengaja dihadirkan untuk mengisi liburan sekolah anak. Ada pula zumba dan aerobik, panggung komunitas, serta beauty class yang sayang untuk dilewatkan. Di JungleFest juga akan ada bagi-bagi hadiah doorprize kepada para pengunjung.

''Pokoknya liburan Lebaran di The Jungle Waterpark dan JungleFest kali ini akan ada banyak hiburan dan acara, banjir hadiahnya, dan pastinya penuh keseruan yang akan membuat liburan Anda akan sangat berkesan,'' ujar Minia.(RO/X-10)