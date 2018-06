Tidak Ada Party Like A Russian di Pembukaan Piala Dunia

BINTANG Pop Inggris Robbie Williams yang akan tampil di upacara pembukaan Piala Dunia di Moskow, Kamis (14/6), mengatakan ia tidak akan membawakan lagu hitnya 'Party Like A Russian'.

Setelah latihan pada Selasa (12/6), Williams mengatakan dia akan membawakan medley dari lagu-lagu terbaiknya bersama soprano Rusia, Aida Garifullina.

"Saya akan senang membawakan 'Party Like A Russian'. Sayangnya, saya sudah diminta untuk tidak membawakan lagu itu," katanya.

Williams segera menambahkan, "Sebenarnya, itu tidak ada hubungannya dengan tidak diminta. Ini tentang saya membawakan lagu hit terbaik saya yang paling dikenal."

Pada trek 2016, bintang asal Inggris tersebut menyanyikan lirik "it takes a certain kind of man with a certain reputation, to alleviate the cash from a whole entire nation" (dibutuhkan seorang pria tertentu dengan reputasi tertentu, untuk mengambil uang dari seluruh bangsa).

Dalam video musik yang menyertainya, balerina berputar mengelilingi Williams dalam suasana yang mewah.

Outlet media Pro-Kremlin sangat kritis, menunjukkan Williams bisa dikecam oleh penyelenggara acara Rusia karena lagunya.

Sebagai tanggapan, Williams menulis di Twitter pada saat itu bahwa lagu tersebut tidak ditujukan untuk Putin.

"'Party Like A Russian' adalah lagu besar bagi saya. Itu seperti lagu terbesar saya di sini, di Rusia. Jadi, saya sangat senang," kata Williams.

"Saya tidak bermaksud meremehkannya sama sekali. Itu lebih mirip humor ala Monty Python. Saya tidak mengejek siapa pun. Itu hanya rekaman lagu pop," tambahnya.

Williams, yang sebelumnya tampil di pesta-pesta pribadi yang diselenggarakan orang-orang bisnis Rusia yang kaya, mengatakan dia senang datang ke Rusia.

"Karena ketika kita besar, Rusia mungkin seperti halnya berada di planet yang berbeda," katanya. "Dan kemudian mengintip di balik Tirai Besi seperti dulunya, seperti itu, Anda bisa bertemu orang-orang, Anda bisa merasakan budayanya dan Anda menyadari bahwa, Anda tahu, mereka hanya manusia, sama seperti saya dan Anda," tambahnya.

Williams mengatakan tampil pada upacara pembukaan Piala Dunia adalah suatu kehormatan.

"Sesuatu seperti ini terjadi, dan kau mencubit dirimu sendiri," katanya. "Aku mencubit diriku lagi ... Dan aku hanya tidak ingin terlalu kewalahan karena aku tahu seberapa besar panggungnya."

Pertunjukan akan berlangsung setengah jam sebelum Rusia menghadapi Arab Saudi dalam pertandingan pembukaan turnamen di Stadion Luzhniki di Moskow. (OL-2)