Wasit Inggris ke Rusia dengan Bersepeda

CARA unik ditempuh wasit asal Inggris Martin Atkinson dan rekan sekompatriotnya Jon Moss menuju Rusia untuk memimpin pertandingan di putaran final Piala Dunia 2018. Keduanya akan menempuh perjalanan sejauh 1.700 mil dari Inggris menuju Rusia dengan bersepeda.

Dalam perjalanan itu mereka melewati Prancis, Belgia, Belanda, Jerman, dan Polandia dan diperkirakan akan menghabiskan waktu 18 hari. Mereka diharapkan tiba di Kaliningrad Stadium pada 28 Juni, tepat di laga terakhir Grup G yang mempertemukan Inggris dan Belgia.

Tujuan dari kedua wasit itu menempuh perjalanan jauh dengan sepeda ialah demi menggalang dana, yang nantinya semua pendapatan bakal disalurkan kepada St David’s Hospice Care, the Yorkshire Young Achievers Foundation, the Jane Tomlinson Appeal and the University Hospitals Coventry & Warwickshire Charity.

“Ini akan menjadi tantangan besar, namun saya kira kita semua antusias,” kata Atkinson kepada BBC Sport. “Pada 2016 kami bersepeda ke-20 stadion Liga Primer, setotal 1.000 mil, jadi ini lebih menantang.” tegas Atkinson. (Goal.com/R-2)