Trump Langsung Terbang ke AS, Kim Tunda Kepulangan

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan rombongan meninggalkan Singapura usai melakukan pertemuan dengan Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un. Sementara Kim Jong-un mengundur kepulangannya menjadi malam hari.



Pesawat Air Force One bertolak ke AS dari Pangkalan Udara Militer Paya Lebar pukul 18.32 waktu setempat.



Kepulangan Trump lebih cepat dari yang sebelumnya dijadwalkan. Informasi sebelumnya, Trump akan kembali ke Washington pada pukul 7.00 malam waktu Singapura.



Sementara itu, Kim Jong-un mengundur kepulangannya dari pukul 2.00 siang menjadi pukul 9.00 malam. Kim dan rombongan menggunakan pesawat komersil dan akan terbang dari Bandara Internasional Changi Singapura.

Pagi tadi, Trump dan Kim melakukan pertemuan bersejarah. Dua pemimpin negara tersebut membahas mengenai denuklirisasi di Semenanjung Korea.



Korea Utara berkomitmen untuk bekerja menuju denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea. Berdasarkan hal ini, Korea Utara setuju untuk mengakhiri perang Korea yang terjadi pada 1950 hingga 1953.



Sementara itu, tiga poin lainnya adalah AS dan Korut berkomitmen membangun hubungan baru. Hal ini sesuai dengan keinginan rakyat kedua negara untuk perdamaian dan kemakmuran.



AS dan Korut juga berkomitmen memulihkan hubungan dengan pemulangan segera para tahanan perang yang sudah diidentifikasi.



Dokumen ini menyatakan negosiasi lanjutan akan dipimpin Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan pejabat tingkat tinggi Korut. (Medcom/OL-1)