Pertemuan Trump-Kim Cenderung Positif pada Bursa Saham Asia

PERTEMUAN bersejarah antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Singapura relatif memiliki dampak positif terhadap pergerakan bursa saham regional.

Faktor yang mempengaruhi bersumber dari salah satu kesepakatan yang diteken kedua petinggi negara, yakni terkait denuklirisasi Semenanjung Korea.

"Dampaknya positif untuk jangka pendek. Setidaknya untuk hari ini karena ada kesepakatan denuklirisasi," ujar pengamat ekonomi dari Asian Development Bank (ADB) Institute, Eric Sugandi, saat dihubungi, Selasa (12/6).

Berdasarkan pantauan Eric, pergerakan bursa saham Asia terbilang bervariasi. Misalnya indeks saham Nikkei dan Shanghai Composite bergerak naik. Sedangkan indeks saham Kospi Korea Selatan turun tipis meski relatif stabil.

Menurut Eric, pelaku pasar modal di Korea Selatan cenderung wait and see. Mengingat, kesepakatan AS dan Korea Utara berdampak langsung ke Negeri Gingseng. Adapun dampak pertemuan fenomenal terhadap bursa saham Asiafvg lainnya masih memberikan sentimen positif.

"Bursa Kospi relatif stabil. Mungkin karena market players di Korea masih wait and see realisasinya karena mereka yang terdampak langsung. Korea Selatan masih melihat dulu apakah (kesepakatan) ini akan benar-benar ditindaklanjuti," pungkas Eric. (OL-1)