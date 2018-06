Lippo Malls Sambut Lebaran dan Liburan Sekolah

MENYAMBUT libur Lebaran dan liburan sekolah tahun ini, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Lippo Malls kembali menyiapkan beberapa kegiatan yang dapat dinikmati pengunjung. Beberapa kegiatan menarik telah disiapkan Lippo Malls untuk memberikan aktivitas liburan yang seru bagi keluarga.

Beberapa mal yang menyiapkan kegiatan liburan sekolah ialah:

Lippo Mall Puri

Bekerja sama dengan MNC Licensing, Lippo Mall Puri menggelar acara bertajuk 'Shimmer and Shine' yang berlangsung dari 25 Mei hingga 24 Juni 2018 di area Atrium 2 Lippo Mall Puri, Kembangan, Jakarta Barat.

Puncak acara dari acara ini ialah Meet and Greet dengan dua karakter ternama yaitu Shimmer and Shine, mulai 2-17 Juni, setiap Sabtu dan Minggu pukul 14.00, 16.00, dan 19.00 WIB. Pengunjung dapat bertemu langsung dan berfoto bersama dengan para karakter Shimmer and Shine.

Ini merupakan kedatangan pertama kali dan satu-satunya di Indonesia. Untuk memberikan nuansa yang seru, Lippo Mall Puri menghias dekorasi panggung Istana Shimmer and Shine setinggi 9 meter serta photobooth ruang tamu Shimmer and Shine sehingga pengunjung khususnya anak-anak dapat berfoto dan menggunakan kostum layaknya berada di dunia Shimmer and Shine.

Lippo Mall Puri juga menghadirkan area ritel yang dipenuhi dengan semua produk mulai dari boneka, peralatan sekolah, dan produk lainnya yang berkaitan dengan Shimmer and Shine serta produk Nickelodeon lainnya.

Selama periode Shimmer and Shine terdapat banyak pendukung acara menarik seperti lomba peragaan busana bertemakan Shimmer and Shine, pertunjukan paduan suara yang menyanyikan lagu-lagu Ramadan, dan lainnya.

Lippo Mall Puri juga membuat program yang sangat menarik yaitu untuk setiap pengunjung yang berbelanja di seluruh outlet minimum Rp 800.000 atau Rp 650,000 (transaksi dengan menggunakan OVO) dapat menukarkan struk belanjanya untuk mendapatkan eksklusif merchandise Sling Bag Shimmer and Shine.

Pluit Village

Menghadirkan karakter kartun Spongebob Squarepants untuk mengisi kegiatan liburan sekolah yang dimulai pada 8 Juni dan berakhiir 8 Juli 2018. Mengusung tema 'Summer Fun', karakter Spongebob Squarepants dan sahabat setianya, Patrick yang berasal dari kota di bawah laut yaitu Bikini Bottom akan mengajak para pengunjung mal untuk merasakan petualangan musim panas dengan sensasi yang menarik.

Untuk memberikan suasana kota Bikini Bottom, atrium Pluit Village akan disulap dengan menampilkan rumah nanas yang menjadi tempat tinggal Spongebob. Tidak hanya itu, wahana kids playground juga tersedia bagi anak-anak usia 3-10 tahun hanya dengan Rp30.000 (weekday) dan Rp 50.000 (weekend), anak-anak bisa menikmati serunya bermain perosotan atau papan luncur, wall climbing, hingga jembatan goyang di kota Bikini Bottom.

Ditambah dengan dekorasi panggung yang lengkap dengan mercusuar serta jangkar raksasa. Kemudian masih ada photobooth yang sangat menarik menggambarkan suasana kehidupan bawah laut. sehingga diharapkan anak-anak dapat merasakan Bikini Bottom sesungguhnya.

Tentunya ini akan menjadi momen keceriaan yang tak terlupakan untuk keluarga. Untuk pecinta SpongeBob jangan sampai ketinggalan untuk memiliki pernak perniknya yang dapat dibeli di area ritel. Tidak hanya itu, bagi pemilik aplikasi OVO, dapat menikmati harga khusus dalam membeli tiket masuk wahana ini, hanya dengan Rp20.000 (weekday) dan Rp40.000 (weekend).

Kehadiran Patrick di Pluit Village juga untuk pertama kalinya mengenalkan kostum barunya yang akan dikenakan Patrick pada kegiatan Meet & Greet SpongeBob dan Patrick yang hadir pada setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16.00 WIB dan pukul 19.00 WIB. Pada kegiatan ini, pengunjung dapat mengabadikan momen foto bersama kedua karakter tersebut.

Untuk mengisi kegiatan liburan tahun ini, selain SpongeBob dan Patrick, Pluit Village juga menyiapkan beragam aneka lomba menarik untuk menambah kreativitas anak-anak seperti Jellyfish Costume Competition pada 17 Juni, 24 Juni, 1 Juli, dan 8 Juli pukul 17.30 WIB, Face Painting Competition pada 16 Juni, 23 Juni, 30 Juni, dan 7 Juli pukul 17.30 WIB, dan Jellyfish Hunt pada 15 Juni, 22 Juni, 29 Juni, dan 6 Juli pukul 16.00 WIB.

Selain aneka lomba, liburan sekolah yang bertepatan dengan bulan Ramadan ini, Pluit Village juga menghadirkan beragam pertunjukan seperti El Tanoura (Light Costum) atau lebih dikenal dengan Tari Sufi yang hadir pada 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 Juni 2018 pukul 18.00-18.30 untuk menghibur pengunjung.

Pejaten Village

Pejaten Village juga menghadirkan program acara dengan tema 'School Holiday Special' dengan menyiapkan acara menarik salah satunya yaitu Crayola Face Painting Activity and Hotwheels Race dimulai pada 25 Juni sampai 15 Juli 2018.

Ekspresi Musisi Jalanan juga akan hadir pada 27 Juni-13 Juli 2018 menampilkan musisi jalanan yang akan membawakan lagu bernuansa anak-anak. Pejaten Village juga menggelar Hotwheels Builder Competition yaitu kompetisi merakit arena bermain hotwheels pada Sabtu 30 Juni 201.

KBL Student Performance yang menampilkan murid-murid dari sekolah musik KBL pada Minggu 1 Juli 2018 dan Theater Musical yang bercerita tentang kisah Cinderella dan akan hadir setiap Sabtu pada 30 Juni, 7, dan 14 Juli 2018.

Akan ada juga Shaping Our Diamonds by BINUS University yang merupakan program untuk para disabilitas untuk berani tampil berbahasa Inggris di muka umum pada Minggu 1 Juli 2018.

Selain itu akan ada Crayola Coloring Competition yaitu lomba mewarnai yang diselenggarakan oleh Crayola pada Sabtu 7 Juli 2018, dan acara menarik lainnya seperti Kids Modern Dance Competition pada Sabtu 14 Juli 2018 yang akan dimeriahkan dengan penampilan dari artis cilik Zara Leola.

Nidia N Ichsan selaku Corporate Public Relations Lippo Malls Indonesia menjelaskan, pusat perbelanjaan merupakan salah satu tempat pilihan yang ideal yang dipilih masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Untuk itu, momen liburan menjadi momentl penting bagi Lippo Malls dengan menyiapkan berbagai kegiatan yang tidak hanya menarik, tapi juga bermanfaat untuk mengembangkan bakat dan kegemaran anak-anak.

"Seperti halnya Lippo Mall Puri yang bertujuan mewujudkan mimpi anak-anak perempuan dengan menghadirkan karakter Shimmer and Shine secara langsung dan baru pertama kali hadir di Indonesia. Sedangkan untuk keluarga yang tinggal di wilayah Jakarta Utara, Pluit Village menghadirkan karakter SpongeBob yang sudah ditunggu-tunggu karena kelincahan dan kecerdikannya yang juga diharapkan dapat menghibur pengunjung," kata Nidia dalam keterangannya, Selasa (12/6).

Ia menambahkan, faktor demografis mal juga sangat mempengaruhi bentuk dan jenis kegiatan yang disiapkan grup Lippo Malls. Untuk itu, setiap mal memiliki keunikan tersendiri dalam menyiapkan kegiatan yang istimewa bagi pengunjung. (RO/OL-1)