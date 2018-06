Varian Terbaru Honda Vario Catatkan Penjualan Positif

DUA produk skutik teranyar PT Astra Honda Motor, All New Honda Vario 125 dan All New Honda Vario 150, mencatatkan lonjakan pertumbuhan penjualan sebesar 20% atau sebanyak 107.559 unit pada Mei tahun ini dibanding penjualan kedua model ini pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 89.402 unit.

Pada Mei lalu, kehadiran desain dan beragam fitur terbaru duo skutik Honda Vario mendapat respon positif masyarakat melalui tingginya permintaan sebulan setelah diluncurkan.

All New Honda Vario 125 diminati dengan peningkatan penjualan signifikan 26% atau sebesar 55.492 unit dibandingkan penjualan April 2018 yang sebesar 44.113 unit.

Torehan positif juga dicatatkan oleh All New Honda Vario 150 eSP yang laris terjual 52.067 unit atau tumbuh 15% dibandingkan penjualan bulan sebelumnya yang sebesar 45.289 unit.

All New Honda Vario 125 yang berbekal mesin 125cc berteknologi eSP diminati karena mampu memberikan keseimbangan antara performa yang optimal serta konsumsi bahan bakar yang irit.

Sedangkan skutik eksklusif terbaru All New Honda Vario 150 menjadi pilihan bagi pecintanya di kalangan anak muda seiring disematkannya fitur baru full digital panel meter dengan multiinformasi dan New Honda Smart Key System yang terintegrasi dengan Answer Back System dan Antitheft Alarm.

General Manager Sales Division AHM Ignatius Didi Kwok mengatakan All New Honda Vario 125 dan All New Honda 150 dihadirkan untuk para pecinta skutik untuk membuat berkendara sehari-hari semakin menyenangkan.

“Terima kasih atas kepercayaan dan penerimaan konsumen yang sangat baik terhadap berbagai produk kami. Kami akan selalu berupaya menghadirkan produk terbaik, salah satunya yaitu dengan melakukan penyegaran produk yang mempermudah konsumen dalam mewujudkan mimpi mereka,” ujar Didi Kwok.

Berdasarkan data yang diolah dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan sepeda motor secara domestik pada Mei 2018 sebanyak 589.304 unit, tumbuh 1,4% dibandingkan April 2018 yaitu 580.921 unit.

Meski mengalami sedikit koreksi sebesar 4,7% dari bulan sebelumnya sepeda motor Honda memberikan kontribusi sebanyak 74,1% terhadap pasar domestik dengan total penjualan 438.727 unit.

Penjualan skutik Honda pada Mei 2018 sebanyak 372.442 unit, pada segmen ini Honda Vario series terjual 120.376 unit. Pencapaian ini menjadikan Honda Vario series sebagai penyumbang penjualan terbanyak kedua setelah Honda BeAT series yang terjual 163.935 unit. Sedangkan untuk produk skutik Honda lainnya yaitu All New Honda Scoopy eSP terjual 70.559 unit dan All New Honda PCX 17.570 unit.

Adapun pada segmen sepeda motor bebek, motor Honda terjual 38.816 unit sepanjang Mei lalu. Honda supra series memberikan kontribusi penjualan terbesar 17.698 unit, diikuti oleh Honda Revo series 16.652 unit, Honda Sonic 150R 3.319 unit, dan Honda Blade 1.147 unit.

Penjualan tertinggi pada segmen sport Honda ditorehkan oleh Honda CBR series sebanyak 7.308 unit, diikuti Honda CB150R Streetfire sebanyak 6.746 unit, Honda CB150 Verza 6.638 unit, Honda CRF150L 4.420 unit, Honda Megapro 199 unit, dan Honda CRF250 103 unit. Sedangkan big bike Honda menyumbang penjualan sebanyak 55 unit pada Mei 2018. (OL-2)