Lebih Untung Sewa-Beli Kios di Trade Mall

SISTEM sewa-beli di trade mall lebih menguntungkan bagi pebisnis di Jakarta jika dibandingkan dengan membeli kios di pasar tradisional atau sewa ruang di mal. Membeli kios di pasar tradisional di Jakarta biasanya belum termasuk biaya perawatan kios yang mahal dan lingkungan usaha kurang bagus dari segi keamanan, kebersihan, dan kenyamanan.

Begitu pun menyewa ruang usaha di mal di Jakarta cenderung mahal dan masih dibebani biaya perawatan bulanan. Demikian hasil riset perbandingan yang dilakukan Trade Mall Agung Podomoro.

"Harga sewa-beli kios di trade mall di Jakarta saat ini sekitar Rp52 ribu-Rp173 ribu per meter persegi per bulan, sedangkan di mal harga sewa berkisar Rp566 ribu per meter persegi per bulan. Kios di trade mall juga lebih luas daripada mal. Sewa kios di trade mall juga lebih menguntungkan karena trade mall rajin melakukan promosi tenant, seperti di Plaza Kenari Mas," ujar Ho Mely Surjani, Vice President Marketing Trade Mall Agung Podomoro, Jakarta, Rabu (6/6).

Ditambah lagi kualitas layanan, kenyamanan, keamanan, kebersihan, ruang parkir, dan AC ruang yang sama dingin antara di trade mall dan mal. Biaya perawatan kios bulanan untuk rekening listrik, kebersihan, dan keamanan di trade mall juga lebih murah daripada mal. Jadi, secara bisnis lebih menguntungkan.

Di samping itu, banyak trade mall di Jakarta yang dibangun satu kompleks dengan apartemen, perkantoran, dan hotel ketimbang mal yang lebih mandiri di pusat kota. Efeknya, yaitu tersedia pengunjung tetap yang stabil di setiap hari.

Salah satu keuntungan penting yang lain dari sewa-beli kios di trade mall, yakni harga sewa per bulan sudah termasuk biaya cicilan kepemilikan. Kios di trade mall dalam status kepemilikan sertifikat strata title layaknya status kepemilikan apartemen. Dengan demikian, kios dapat digunakan sebagai agunan kredit di bank dan bisa diperjualbelikan sebagai aset bisnis.

"Saat ini, di beberapa trade mall di Jakarta, dengan uang muka Rp10 juta-Rp15 juta sudah bisa memiliki kios dan pedagang dapat langsung membuka kiosnya untuk jualan,” ujar Ho Mely Surjani.

Saat ini TM Agung Podomoro memiliki sembilan trade mall di Jakarta dan Balikpapan, di antaranya TM Thamrin City sebagai pusat batik dan busana muslim, TM Mangga Dua Square sebagai pusat perdagangan umum dan factory outlet, TM Blok M Square sebagai pusat perdagangan umum dan fesyen, serta TM Plaza Kenari Mas sebagai pusat penjualan elektrikal, perlampuan, dan barang rumah tangga. (RO/S-4)