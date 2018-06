QNET Berbagi Kebahagian Ramadaan dengan Anak Yatim Piatu

QNET, perusahan penjualan langsung terkemuka di dunia, menyelengarakan acara buka puasa bersama anak yatim piatu sekaligus memberi santunan.

Qnet mengundang 200 anak yatim piatu dari Yayasan Inti Iman, Yayasan Nurummubin, dan Yayasan Nurul Quran. Ketiga yayasan ini berfokus pada bidang dakwah dan pendidikan donasi publik untuk memenuhi kebutuhan harian.

Menurut CEO QNET Trevor Kuna, kegiatan Ramadan ini telah menjadi salah satu kegiatan utama mereka setiap tahun.

Kegiatan tahunan ini bertujuan untuk memberi kontribusi dan manfaat kehidupan kepada banyak orang yang selaras dengan filosopi perusahan yaitu raise yourself to help mankind.

''Kegiatan semacam ini meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan juga sangat menginspirasi bagi staf kami dan para perwakilan independen kami untuk secara pribadi terlibat dalam kepedulian terhadap kesejahteran sosial,'' ujar Trevor Kuna. (RO/X-10)