100.091 Pemudik Sudah Berangkat dari Stasiun Gambir

SEBANYAK 100.091 pemudik Lebaran 2018 sudah berangkat dari Stasiun Gambir Jakarta terhitung sejak 5 Juni hingga 10 Juni.

"Selama masa Angkutan Lebaran, 5 -10 Juni, kereta api dari Stasiun Gambir sudah memberangkatkan pemudik sebanyak 100.091 penumpang," kata Senior Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Edy Kuswoyo, Senin (11/6).

Edy mengatakan setiap hari jumlah penumpang sekitar 20.011 orang dari pagi hingga malam hari.

Keberangkatan kereta api di Stasiun Gambir ada 45 kereta api yang terdiri dari 32 kereta api reguler dan 13 kereta api tambahan.

Dalam masa angkutan Lebaran 2018, KAI menyediakan perjalanan KA sebanyak 393 KA per hari, yang terdiri dari 353 perjalanan KA reguler dan 40 perjalanan KA tambahan.

Untuk kapasitas tempat duduk, KAI menyediakan sebanyak total 236.210 kursi per hari, yang terdiri dari 212.458 kursi per hari untuk KA reguler dan 23.752 kursi per hari untuk KA tambahan.

KA tambahan tersebut beroperasi mulai 8-26 Juni 2018.

Beberapa KA tambahan akan beroperasi lebih awal, yaitu 5 Juni 2018, yaitu KA Kertajaya Lebaran rute Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi, KA Brantas Lebaran rute Pasar Senen-Semarang Poncol-Blitar dan KA Mataram Premium rute Pasar Senen-Lempuyangan. (OL-2)