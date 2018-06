Kanye West Samai Rekor The Beatles

RAPPER Kanye West menyamai rekor album yang mencapai posisi satu di tangga lagu Amerika Serikat (AS) dengan rilisan terbarunya, Ye.

Album Ye menduduki posisi nomor satu di tangga lagu Billboard 200 di pekan perdananya. Itu berarti West memiliki delapan album secara beruntun yang sukses menduduki posisi satu tangga lagu AS, sama dengan The Beatles dan rapper Eminem.

Ye terjual sebanyak 208 ribu hingga Kamis (7/6) berdasarkan data dari Nielsen Music dan menggeser album Beerbongs and Bentley milik Post Malone

West merilis album Ye setelah menghilang selama satu tahun karena mengalami gangguan mental.

Sebelum merilis album, dia menarik perhatian publik dengan membuat pernyataan kontroversial mendukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

West sukses menduduki puncak tangga lagu AS dengan semua albumnya, kecuali album debutnya. The College Dropout pada 2004. Dia juga sukses memuncaki tangga lagu AS saat berkolaborasi dengan Jay Z dalam album Watch the Throne pada 2011. (AFP/OL-2)