Jet Tempur AS Jatuh di Lepas Pantai Jepang

SEBUAH jet tempur F15 milik Amerika Serikat (AS) jatuh di lepas pantai selatan Jepang, Senin (11/6). Pilot pesawat jet tersebut telah diselamatkan pasukan Jepang.

Namun, tidak ada konfirmasi atau pernyataan terkait kecelakaan ini dari Kementerian Pertahanan maupun militer AS.

Dilansir dari AFP, Senin (11/6), jet tempur AS ini berasal dari pangkalan udara Kadena dan jatuh di sekitar Naha, Pulau Okinawa.

Kadena adalah pangkalan militer AS terbesar di Jepang di mana lokasi ini menjadi pangkalan sekitar 47 ribu pasukan Amerika.

Serangkaian kecelakaan yang menimpa pesawat militer AS ini sempat memicu ketegangan antara AS dan Jepang. Menhan AS James Mattis pun sempat meminta maaf kepada Jepang atas sejumlah insiden itu. (Medcom/OL-2)