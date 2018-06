H-5 Lebaran, Harga Sembako masih Stabil

LIMA hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga-harga kebutuhan pokok di beberapa daerah terpantau stabil meskipun ada lonjakan permintaan. Hal itu terjadi karena pemerintah memantau secara ketat fluktuasi harga dan suplai ke pedagang lancar.

Berdasarkan pantauan Media Indonesia di Sumatra Barat di Pasar Raya Padang, kemarin, di antaranya, harga cabai merah Rp24 ribu per kg, bawang merah Rp20 ribu-22 ribu per kg, daging sapi Rp120 ribu per kg, beras arai pinang pariaman dan cisokan solok Rp13 ribu, serta beras jenis IR Rp12 ribu.

Minyak goreng juga tidak mengalami kenaikan harga. Minyak curah dijual Rp11 ribu per liter dan refile Rp14 ribu per liter. Begitu juga gula pasir Rp12 ribu per kilogram, tidak ada kenaikan harga.

Staf Ahli Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan Dody Edwar yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) mengatakan kebutuhan pangan di Sumbar terpantau aman. "Rata-rata harga stabil, mulai daging sampai beras tidak mengalami kenaikan," ujar Dody.

Selain di Pasar Raya Padang, pihaknya telah memantau langsung di Pasar Bawah Bukittinggi. Disebutkan, kondisi juga bagus, tidak ada lonjakan harga. "Kami dari Kementerian Perdagangan terus memonitor harga hingga hari H Lebaran," katanya.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyebutkan kondisi stabil karena ada pengawasan dari pemerintah bersama Bulog. "Harga stabil ini diharapkan terus bertahan. Kami selalu memantau agar masyarakat bisa berbelanja dengan rasa tenang," harapnya.

Kondisi yang sama juga terjadi di Surakarta, Jawa Tengah. Dinas Perdagangan Kota Surakarta menilai harga kebutuhan pokok di seluruh pasar tradisional di sana hingga lima hari menjelang Lebaran masih terkendali meski harga sejumlah komoditas, seperti cabai, naik.

Kendati demikian, harga daging ayam dan sapi di pasar tradisional, seperti di Klaten, Jateng, terpantau naik mulai kemarin. Di Pasar Induk Klaten, harga daging ayam naik Rp2.000 menjadi Rp36 ribu per kilogram. Daging sapi, kualitas II, naik Rp10 ribu dari Rp90 ribu menjadi Rp100 ribu per kg. "Daging sapi hasil RPH Klaten, harga tetap 120 ribu per kg. Harga belum naik, pak," ujar Sukarjo, jagal di RPH Klaten. "Harga daging sapi biasanya naik pada tiga hari jelang Lebaran," ujarnya.