Jelang Lebaran, Harga Pangan Stabil

MENTERI Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menegaskan harga sembilan bahan pokok dan daging sapi untuk menyambut Lebaran aman dan pasokan cukup.

"Kami menyatakan harga stabil berdasarkan hasil pantauan saya dan tim dari eselon satu di kementerian, yang turun langsung ke 34 provinsi," kata Mendag Enggartiasto di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, kemarin.

Menurutnya, jika ada kenaikan harga, itu tidak terlalu signifikan. "Kenaikan harga itu terjadi karena pasokan berkurang, sementara permintaan banyak. Untuk mengatasinya, kita suplai," ujarnya.

Mendag juga menjelaskan penyebab harga daging ayam naik. Ia memberikan gambaran, harga ayam potong dan telur pada 2017 menjelang Lebaran turun sangat tajam. Enggar pun meminta harga daging ayam tidak turun drastis. "Saya minta dinaikkan. Untuk tahun ini mengapa pasokan kurang saat Lebaran sehingga menyebabkan kenaikan harga, sebab pemerintah mengimbau peternak mengurangi pemakaian antibiotik pada ayam potong," ungkap Enggar.

Akibatnya, banyak ayam potong yang mati. Selain itu, ada larangan pemotongan ayam usia dini untuk menjaga keseimbangan pasokan.

Sementara itu, untuk telur ayam, apabila terjadi kekosongan stok, suplai harus segera disalurkan. Ia mencontohkan kejadian di Boyolali dan Blitar, harga telur ayam bisa terkendali setelah disuplai.

Sementara itu, harga daging sapi yang dipasok Kementerian Perdagangan dijual Rp80 ribu per kg. Cara tersebut bertujuan menstabilkan harga daging sapi.

"Masyarakat bisa memilih mau daging beku yang murah atau daging segar tapi mahal seharga Rp120 ribu per kg. Masyarakat tinggal memilih," ujarnya.

Harga normal

Dari Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, harga daging sapi dan daging ayam relatif stabil. Yusrizal, pedagang daging sapi di Pasar Pembangunan Pangkalpinang, mengatakan harga daging sapi tidak turun atau naik. "Dari dulu harga tetap normal Rp120 ribu per kg, sedangkan harga daging ayam Rp26 ribu per kg," terangnya.

Hal serupa juga terjadi di Kota Cirebon. Harga telur ayam masih Rp23 ribu per kg di pasar-pasar tradisional, sedangkan harga daging ayam naik dari Rp36 ribu per kg menjadi Rp37 ribu per kg. Bahkan, cabai merah biasanya mendekati Lebaran nyaris menyentuh Rp50 ribu per kg, tapi kali ini harga cabai merah masih Rp35 ribu per kg.

Masih terkait dengan harga pangan, tim gabungan antarinstansi melakukan sidak di sejumlah pasar tradisional dan pasar modern di Kota Sukabumi, kemarin.

"Ini upaya kami memantau perkembangan harga dan persediaan sembako," kata Penjabat Wali Kota Sukabumi, Dady Iskandar, di sela-sela sidak ke pasar tradisional dan modern, kemarin. (UL/RF/BB/N-3)