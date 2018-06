Dennis Rodman Ingin Hadiri Pertemuan Bersejarah Dua Temannya

MANTAN bintang basket NBA yang flamboyan, Dennis Rodman, mengaku akan terbang ke Singapura untuk mendukung 'teman-temannya', Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, pada pertemuan perdamaian bersejarah mereka pada Selasa (12/6).

Dia mengumumkan hal itu lewat Twitter setelah melakukan lima perjalanan ke Pyongyang sejak Kim mengambil alih kekuasaan dan pernah memanggilnya 'teman seumur hidup'.

"Terima kasih kepada sponsor setia saya dari @potcoin dan tim saya di @Prince_Mrketing, saya akan terbang ke Singapura untuk KTT bersejarah," tutur bekas pemain Chicago Bulls pada Jumat (8/6) malam.

"Saya akan memberikan dukungan apa pun yang diperlukan untuk teman-teman saya, @realDonaldTrump dan Marshall Kim Jong Un."

Cryptocurrency PotCoin juga mensponsori Rodman untuk mengunjungi Korut pada 2017.

Dukungan itu termasuk montase foto Rodman berdiri di antara Kim dan Trump, dengan acungan jempol.

Bendera AS dan Korut muncul sebagai latar belakang dan ketiganya berdiri di atas kata 'UNITE' dalam huruf besar.

Dalam cicitan berikutnya, Rodman menulis, "Kepada semua orang Amerika dan seluruh dunia saya merasa terhormat untuk menelepon @POTUS seorang teman. Dia salah satu negosiator terbaik sepanjang masa dan saya menantikannya untuk menambah keberhasilan bersejarahnya. di KTT Singapura. "

Cicitan itu termasuk gambar di mana bintang basket berdiri di samping Trump yang tersenyum lebar.

Sebelumnya, Gedung Putih mengesampingkan peran mantan pemain basket berprofil tinggi itu dalam pembicaraan yang sangat diwaspadai Korut pada Kamis (7/6).

"Rodman sangat bagus di lapangan tetapi negosiasi harus diserahkan kepada mereka yang pandai dalam hal itu ... Trump adalah yang terbaik," kata juru bicara Gedung Putih, Hogan Gidley, kepada Fox News, Kamis (7/6).

Gidley berharap Trump dan Kim memiliki percakapan yang luar biasa tanpa Dennis Rodman di belakangnya.

Trump menegaskan bahwa Rodman tidak akan menghadiri KTT saat bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.

"Aku suka dia. Dia pria yang baik. Tidak, dia tidak diundang," kata Trump.

Setelah KTT pertama kali diumumkan pada bulan Maret, Rodman mengatakan di Twitter dia sangat menghormati untuk kedua pria.

Rodman pertama kali mengunjungi Korut pada 2013 dengan anggota tim basket Harlem Globetrotters dan pada 2014 mengumpulkan tim pemain basket Korut untuk pertandingan dalam rangka ulang tahun Kim.

Perjalanan terakhirnya ialah pada Juni 2017 ketika dia memberi Kim buku terlaris Trump, 'The Art of the Deal'.

Rodman juga tampil dua kali di acara TV realitas pra-presidensi Trump yakni 'Celebrity Apprentice'. (AFP/OL-1)