Sido Muncul Berangkatkan 13 Ribu Pedagang Jamu ke Kampung Halaman

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk kembali menyelenggarakan Mudik Gratis bagi para pedagang jamu se-Jabodetabek. Pada Mudik Gratis ke-29 kali ini, Sido Muncul memberangkatkan 13.000 pemudik menggunakan 220 bus.

Sebanyak 114 bus siap diberangkatkan dari Museum Purna Bhakti Pertiwi, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Sabtu (9/6). Sedangkan 106 bus lainnya akan diberangkatkan dari Sukabumi, Bandung, Tangerang, Cilegon, Serang, Cikampek, Bogor, dan Cibinong.

Keberangkatan para pemudik dari Jakarta ini dilepas oleh Direktur Prasarana Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Ir Jujun Endah Wahjuningrum MT, Direktur Jenderal PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rosa Vivian Ratnawati SH MSc, dan Kepala Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Dra RR Maya Gustina Andarini Apt MSc.

Kemudian Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Wali Kota Jakarta Timur Drs Bambang Musyarawdana MSi, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKP Karliman, Jenderal TNI (HOR) AM Hendropriyono, keluarga Hatta, Direktur Sido Muncul Irwan Hidayat, serta jajaran direksi Sido Muncul.

"Ada yang berbeda pada penyelenggaraan Mudik Gratis Sido Muncul tahun ini. Seluruh bus yang digunakan adalah bus AC, sehingga memberikan kenyamanan bagi penumpang saat perjalanan pulang. Para pemudik akan diberangkatkan ke delapan kota tujuan, yaitu Cirebon, Kuningan, Tegal, Banjarnegara, Solo, Wonogiri, Yogyakarta, dan Gunung Kidul," kata Irwan Hidaya, Direktur Sido Muncul, di sela-sela pelepasan peserta.

"Kami bersyukur, Sido Muncul masih bisa mengadakan Mudik Gratis ini. Bahkan bisa mencapai 29 kali adalah sebuah mukjizat. Setiap tahun, usai acara mudik, kami turut senang karena bisa melihat kebahagiaan para pemudik," lanjut Irwan.

Pada Mudik Gratis ini, Sido Muncul menggandeng Ditlantas Polda Metro Jaya untuk mengamankan perjalanan mudik. Bahkan, sebelum keberangkatan, seluruh pengemudi akan melakukan tes urine untuk memastikan kondisi fisik prima saat berkendara.

Selain itu, dalam acara tahunan ini, Sido Muncul juga melakukan peluncuran produk Kuku Bima Energi plus Vitamin C. Produk ini merupakan varian baru dari Kuku Bima Energi yang memadukan minuman berenergi dengan vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh.

Mudik Gratis Sido Muncul pertama kali dilaksanakan di Lapangan Parkir Timur Senayan dengan menggunakan 17 bus diikuti oleh 1.200 pedagang jamu. Namun, beberapa tahun terakhir peserta mudik bukan hanya para pedagang jamu ataupun jamu gendong, tetapi juga para pedagang asongan dan pembantu rumah tangga. Mudik Gratis Sido Muncul telah dilaksanakan sejak 1991 dan hingga 2018 telah memberangkatkan sebanyak ± 347.400 pemudik ke kampung halaman mereka.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama Sido Muncul, David Hidayat, menjelaskan, tahun ini jumlah peserta Mudik Gratis Sido Muncul berkurang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal disebabkan ekonomi para pedagang jamu yang semakin membaik.

"Di samping itu, saat ini banyak perusahaan atau institusi yang juga menyelenggarakan mudik secara gratis," kata David.

Penyelenggaraan Mudik Gratis Sido Muncul ini merupakan ide dari Jonatha Sofjan Hidajat yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Sido Muncul. Pada awalnya, selama tiga tahun dari 1991 sampai 1993, kegiatan mudik dilakukan secara sederhana dan tidak dihadiri pejabat pemerintah. Saat itu yang mewakili direksi untuk melepas para pemudik adalah Marketing Manager Kris Irawan.

Pada 1994, Sido Muncul menyelenggarakan Mudik Gratis secara terkonsep dan optimal dengan memberikan hiburan bagi para pemudik, mempromosikan produk-produk Sido Muncul pada bus, mengundang pejabat untuk melepas keberangkatan, serta mempublikasikan kegiatan Mudik Gratis dengan pedagang jamu. (RO/OL-1)