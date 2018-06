Maudy Ayunda Rilis Videoklip Baru

AKTRIS serbabisa Maudy Ayunda terus melahirkan karya. Terbaru, Rabu (6/6), Maudy meluncurkan video musik terbarunya dari lagu Aku sedang Mencintaimu melalui saluran Youtube-nya.

Videoklip tersebut tampak mengambil latar di salah satu kota sibuk di Jepang. Meski begitu, sutradara Davy Linggar mengemas dengan warna-warna sendu dan romantis.

Sampai kemarin videoklip itu telah ditonton lebih dari 79 ribu kali. Di kolom komentar, para penggemar Maudy menyuarakan kesukaannya terhadap videoklip serta lagu itu.

Lagu Aku sedang Mencintaimu berada di track kedua dari album terbaru Maudy yang berjudul Oxygen. Untuk menghasilkan lagu itu, Maudy berkolaborasi dengan Rendy Pandugo. Melalui lagu ini, Maudy dan Rendy ingin kembali mempersembahkan lagu pop romantis khas Maudy Ayunda.

Kolaborasi mereka bisa dikatakan berhasil karena lagu tersebut cukup digemari para pendengar radio, bahkan sempat menjadi favorit dalam daftar Indonesia Top Hits di JOOX dan juga The A List Indonesia Music, Best of The Week di Apple Music. (M-2)