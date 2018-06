Anthony Bourdain dalam Kenangan

ANTHONY Bourdain, seorang penulis cerita berbakat yang memikat pemirsa CNN di seluruh dunia, telah meninggal dalam usia 61 tahun.

CNN mengonfirmasi kematian Bourdain terjadi pada Jumat (8/6) dan mengatakan penyebab kematiannya adalah bunuh diri.

"Dengan kesedihan luar biasa kami dapat mengonfirmasi kematian teman dan kolega kami, Anthony Bourdain," kata CNN lewat pernyataan resmi.

"Kecintaannya akan petualangan hebat, teman-teman baru, makanan enak, dan minuman, serta kisah-kisah luar biasa dunia membuatnya menjadi pendongeng yang unik," lanjut pernyataan tersebut.

"Bakatnya tidak pernah berhenti membuat kami takjub dan kami akan sangat merindukannya. Doa kami bersama putrinya dan keluarga pada saat yang sangat sulit ini."

"Tony adalah bakat luar biasa," kata Presiden CNN Jeff Zucker dalam surel kepada karyawan.

"Tony akan sangat dirindukan bukan hanya karena karyanya, tetapi juga karena hasratnya untuk melakukannya," tambahnya.

Bourdain sedang berada di Prancis mengerjakan episode mendatang dari serial CNN-nya 'Parts Unknown' yang memenangkan penghargaan.

Teman dekatnya Eric Ripert, koki Perancis, menemukan Bourdain tidak bernyawa lagi di kamar hotelnya pada Jumat pagi.

Bourdain adalah seorang ahli di dapur dan di media.

Melalui acara TV dan buku-bukunya, dia menjelajahi kondisi manusia dan membantu pemirsa berpikir secara berbeda tentang makanan, perjalanan, dan diri mereka sendiri.

Dia mengadvokasi penduduk yang terpinggirkan dan berkampanye untuk kondisi kerja yang lebih aman bagi staf restoran.

Sepanjang perjalanan, dia menerima hampir setiap penghargaan yang ditawarkan industri.

Pada 2013, para juri Peabody Award memberi Bourdain dan 'Parts Unknown' penghargaan untuk memperluas selera dan wawasan dalam ukuran yang sama.

"Dia kurang sopan, jujur, ingin tahu, tidak pernah merendahkan, tidak pernah taat," kata mereka.

"Orang-orang terbuka untuknya dan, dalam melakukan itu, sering kali dengan caranya itu orang-orang mengungkapkan lebih banyak tentang kampung halaman mereka daripada wartawan biasa."

Smithsonian pernah menyebutnya sebagai 'bintang rock asli' dari dunia kuliner atau 'Elvis koki anak nakal'.

Pada 1999 dia menulis artikel New Yorker, 'Don't Eat Before Reading This'.

Bukunya yang paling laris terbit pada 2000 yakni 'Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly'.

Buku itu membuatnya masuk menjadi bintang internasional.

Dia menjadi host 'A Cook's Tour' di Food Network, kemudian pindah ke 'Anthony Bourdain: No Reservations' di Travel Channel.

'No Reservations' membuatnya berjaya dengan mendapatkan dua Emmy Awards dan lebih dari selusin nominasi.

Pada 2013, baik Bourdain maupun CNN mengambil risiko dengan membawanya ke jaringan berita yang paling dikenal.

Bourdain dengan cepat menjadi salah satu wajah utama dari jaringan dan salah satu yang utama dari jadwal prime time.

Season 11 dari 'Parts Unknown' telah ditayangkan di CNN bulan lalu.

Saat menerima penghargaan Peabody pada 2013, Bourdain menggambarkan caranya berkarya.

"Kami mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana: Apa yang membuat Anda bahagia? Apa yang Anda makan? Apa yang Anda suka memasak? Dan di mana-mana di dunia kita pergi dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat sederhana ini," katanya.

"Kita cenderung untuk mendapatkan beberapa jawaban yang benar-benar menakjubkan."

Kematian Bourdain terjadi setelah perancang busana Kate Spade bunuh diri di apartemennya di Manhattan pada Selasa (5/6).

Bunuh diri adalah masalah yang berkembang di Amerika Serikat (AS).

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS menerbitkan survei pada Kamis (7/6) yang menunjukkan tingkat bunuh diri meningkat sebesar 25% di seluruh AS selama hampir dua dekade hingga 2016.

Laporan pemerintah menemukan 25 negara mengalami peningkatan bunuh diri lebih dari 30%.

Tingkat bunuh diri di AS meningkat tajam dan sekarang menjadi penyebab kematian ke-10 di negara itu, menurut American Foundation for Suicide Prevention.

Penelitian juga menunjukkan risiko bunuh diri menurun tajam ketika penduduk menggunakan hotline bunuh diri nasional: 1-800-273-TALK yang dikelola oleh profesional dan relawan yang tidak dibayar namun dilatih untuk krisis dan intervensi bunuh diri. (CNN/OL-1)