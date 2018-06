Ghana Bubarkan Asosiasi Sepak Bola Terkait Tudingan Suap

GHANA memutuskan membubarkan asosiasi sepak bola nasional mereka sehari setelah sejumlah pejabat, termasuk presiden asosiasi, terlihat di film dokumenter mengenai penyuapan. Hal itu dikatakan Menteri Informasi Ghana, Kamis (7/6).

Film dokumenter berdurasi dua jam, "When Greed and Corruption Become the Norm" dibuat pewarta yang menyamar, Anas Aremeyaw Anas, telah diketahui pihak yang berwenang pada bulan lalu, sebelum kemudian disiarkan ke publik untuk pertama kalinya pada Rabu (6/6).

Presiden Asosiasi Sepak Bola Ghana (GFA) Kwesi Nyantakyi tidak merespon permintaan-permintaan meminta komentar. GFA mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan penyelidikan apapun yang dilakukan.

Nyantakyi, yang juga anggota Dewan FIFA, badan legislatif organisasi sepak bola dunia itu, terekam sedang berada di kamar hotel untuk menerima suap sebesar US$65.000 dari seorang pengusaha yang ingin mensponsori Liga Sepak Bola Ghana.

Menteri informasi Mustapha Abdul-Hamid mengatakan dalam pernyataannya bahwa pemerintah marah dan terkejut dengan isi film dokumenter itu, dan akan menyerahkan pihak yang dicurigai kepada polisi untuk diperiksa.

"Dengan melihat luasnya kebusukan yang melibatkan para pejabat papan atas GFA, para pejabat, komisioner pertandingan, adiministrator dan para wasit NSA (Otoritas Olahraga Nasional), pemerintah memutuskan untuk mengambil langkah cepat yakni membubarkan GFA," tuturnya.

Ia mengatakan pemerintah akan segera mengumumkan pendekatan-pendekatan sementara terhadap aktivitas-aktivitas sepak bola sampai asosiasi baru dapat dibentuk. (OL-2)