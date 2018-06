Nabil Fekir Tinggal Tes Medis di Liverpool

PROSES negosiasi antara Liverpool dan Nabil Fekir sampai di babak baru. Kini, Fekir tinggal menyesaikan tes medis untuk memfinalisasi transfer.

Tes medis akan dilakukan di Melwood, tempat latihan Liverpool. Berdasarkan klaim L'Equipe, semuanya akan dilangsungkan pada Jumat (8/6) waktu setempat, termasuk pengumuman peresmian transfer.

Belum diketahui secara pasti berapa nominal transfer yang dikeluarkan The Reds untuk mendatangkan gelandang serang Olympique Lyon tersebut. Namun, kabarnya uang sebanyak 60 juta pound sterling merupakan angka minimal.

Jika benar-benar mendapatkan tanda tangan pemain asal Prancis itu, ini akan menjadi pembelian ketiga Liverpool setelah Naby Keita dari RB Leipzig dan Fabinho dari Monaco.

Ada pun sosok Fekir dinilai paling layak untuk menggantikan peran Philippe Coutinho yang hijrah ke Barcelona tengah musim kemarin. Kemungkinan besar, lini tengah Liverpool musim depan akan diisi oleh Fabinho, Keita, dan Fekir.

Di sisi lain, The Reds disebut-sebut akan melego pemain tengahnya, Emre Can. Padatnya lini tengah membuat Can ragu untuk tetap bermain di Anfield di bawah arahan Juergen Klopp.

Lini tengah Liverpool memang praktis akan dihuni banyak sekali pemain bintang. Selain Can, masih ada Alex-Oxlade Chamberlain, Gigi Wijnaldum, dan Adam Lallana. (Medcom/OL-2)