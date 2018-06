How To Train Your Dragon 3 Rilis Trailer

DREAMWORKS Animation merilis trailer resmi film animasi How to Train Your Dragon: The Hidden World arahan sutradara Dean DeBlois.

Seperti judul filmnya, trailer itu mengenalkan dunia tersembunyi tempat tinggal naga yang belum pernah diungkap di dua film sebelumnya.

Hiccup, bersama rekan naga, seekor Night Fury bernama Toothless, telah berhasil mewujudkan desa utopia dengan manusia yang hidup berdampingan dengan naga.

Suatu ketika, Hiccup dan Toothless bertemu sosok naga betina mirip Toothless, tetapi berwarna putih. Pertemuan itu kemudian membawa mereka memasuki dunia baru yang dimasuki lewat tengah laut.

Namun, dari penemuan itu juga, seperti diperlihatkan trailer, ancaman baru datang kepada para naga. Hiccup bersama warga Desa Berk bersatu dengan naga mereka masing-masing untuk mengembalikan harmoni.

Film ketiga ini dipasarkan sebagai film penutup. Dean DeBlois, yang terlibat penuh sejak film pertama, kembali menulis dan menyutradarai penutup trilogi ini. Film ini merupakan adaptasi atas buku seri berjudul sama karya Cresside Cowell.

Sepekan sebelum merilis trailer, DreamWorks juga telah merilis poster resmi untuk film ini. Poster tersebut mengenalkan naga baru, pakaian perang baru Hiccup, serta sebuah habitat penuh pendar cahaya. Poster ini juga memastikan jadwal rilis film.

Awalnya proyek film ketiga ini diumumkan pada 2012 dengan jadwal rilis film 2016, sebelum akhirnya diundur. Sekarang dapat dipastikan bahwa film ini akan dirilis pada musim semi Amerika Serikat tahun depan atau Maret 2019. (Medcom/OL-2)