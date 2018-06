Bank DKI Raih Penghargaan Inisiator E-money

BANK DKI meraih penghargaan atas inisiatornya sebagai penerbit uang elektronik berbasis kartu pertama di Indonesia (The 1st Trendsetter E-money) dalam ajang Infobank Banking Service Excellence Awards 2018. "Kami juga menerima penghargaan best overall performance atas komitmen dalam mendukung transaksi nontunai," ujar Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Priagung Suprapto di Jakarta, Kamis (7/6).

Priagung menyampaikan Bank DKI berkomitmen mendorong penerapan transaksi nontunai. Untuk produk JakCard, misalnya, saat ini dapat dipergunakan untuk transaksi pembayaran di bus Trans-Jakarta, Taman Margasatwa Ragunan, Monumen Nasional, serta Museum Seni Rupa dan Keramik.

Kartu elektronik itu juga dapat dipergunakan sebagai kartu identitas untuk PNS Pemprov DKI, penghuni rusun milik Pemprov DKI, kartu Jakarta pintar, dan kartu lansia Jakarta. "Yang terbaru juga itu dapat dipakai untuk pembayaran tiket kereta api Bandara Internasional Soekarno-Hatta," tutup Priagung seperti dikutip dari Antara.