Presiden Resmikan Terminal Baru Bandara Ahmad Yani

PRESIDEN Joko Widodo telah meresmikan terminal baru Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang. Terminal ini menjadikan Bandara Ahmad Yani sebagai bandara apung pertama di Indonesia.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, mengatakan terminal itu merupakan salah satu program percepatan Proyek Strategis Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017.

"Terminal baru tersebut memiliki luas area 58.652 meter persegi atau hampir sembilan kali lebih besar dibandingkan luas terminal bandara lama, yang hanya 6.708 meter persegi," ujar Bey melalui siaran pers yang diterima Media Indonesia, Kamis(7/6).

Kapasitas terminal baru pun jauh lebih besar. Jika daya tampung terminal lama mencapai 800ribu penumpang per tahun, terminal baru bisa menampung hingga tujuh juta penumpang per tahun, atau 19ribu penumpang per hari. Guna mempercepat pelayanan kepada penumpang, terminal baru dilengkapi tiga garbarata serta 30 unit konter check in. Luas apron terminal pun bertambah, mencapai 72.522 meter persegi yang mampu menampung 12 pesawat berbadan ramping (narrow body), atau konfigurasi sepuluh pesawat berbadan ramping dan dua pesawat berbadan lebar (wide body).

Usai peresmian terminal baru Bandara Ahmad Yani, Presiden beserta rombongan direncanakan langsung kembali ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.(OL-6)