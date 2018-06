Gubernur Bali Desak DPRD Buat Perda Sumbangan Wisman

SEBAGAI salah satu destinasi wisata berbasis kebudayaan, Bali sangat lekat di hati wisatawan mancanegara (wisman). Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan setiap hari datang ribuan wisman melalui Bandar Udara (Bandara) Ngurah Rai, namun tidak ada kontribusi yang bisa diberikan oleh pihak bandara bagi perkembangan kebudayaan dan pariwisata di Bali. Hal itu karena tidak ada regulasi yang bisa menjadi dasar kontribusi pihak bandara. Ia pun mendesak DPRD Bali membuat peraturan daerah (perda) sebagai dasar hukum untuk menarik sumbangan dari wisman.

"Dengan perda saja cukup kuat, setiap sumbangan masuk ke APBD Bali dan bisa disalurkan untuk menjaga serta melestarikan budaya maupun lingkungan di Bali. Asuransi Jasa Raharja Putra milik pemerintah, bisa diajak kerjasama sehingga jaminannya akan menjadi lebuh pasti. Banyak peristiwa yang memerlukan jaminan seperti kecelakaan, dan kita bisa memberikan pertanggungan," kata Pastika di Denpasar, Kamis(7/6).

Pastika mengusulkan besaran sumbangan US$10 per wisman dengan rincian US$5 untuk asuransi, dan US$5 untuk pelestarian kebudayaan serta lingkungan. Bali, imbuh Pastika, akan mendapat dana yang cukup besar dari skema tersebut, hanya perlu dikalikan saja dengan jumlah kedatangan wisma per hari. Ia mencontohkan untuk menganggap wisman yang datang berkisar 5-7ribu orang per hari, maka dana yang bisa didapat US$25-35ribu per hari, belum lagi jika dihitung dalam waktu satu bulan atau bahkan satu tahun. Salah satu yang bisa dilakukan dengan dana sebanyak itu adalah membersihkan Bali dari sampah plastik, pun dengan pengentasan kemiskinan, serta memberikan pendidikan bagi masyarakat Bali.

"Jika tidak ada orang yang miskin dan bodoh, maka yakinlah Bali akan bersih.Tak akan ada sampah yang berserakan, apalagi sampah plastik yang baru bisa terurai ribuan tahun," imbuh Pastika yang sudah pernah menggulirkan ide ini namun ditolak kalangan pariwisata.(OL-6)