Harga Stabil Jelang Lebaran

HARGA sejumlah kebutuhan pokok, seperti telur, daging, beras, dan sayur-mayur terpantau stabil jelang Hari Raya Idul Fitri 1439.

Pantau Media Indonesia di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Rabu (6/6), belum ada kenaikan harga bahan pokok yang mencolok. Para pedagang mengklaim masih stabil.

Yalut, 37, pedagang sayur-mayur, mengatakan suplai untuk kebutuhan dagangannya masih aman selama Ramadan ini. Harga pun tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

"Kebutuhan atau suplai stabil dari awal puasa sampai mejelang Lebaran," kata Yalut yang berdagang di Pasar Senen sejak 1994.

Mentimun di lapak Yalut dihargakan Rp10 ribu per kg (kilogram), cabai hijau Rp30 ribu per kg, cabai rawit merah Rp35 ribu per kg, cabai rawit merah besar Rp40 ribu per kg, bawang merah Rp40 ribu per kg, dan bawah putih Rp30 ribu per kg.

Sementara itu, Soleh, 27, pedagang ikan, mengaku pasokan sejumlah jenis ikan air laut dan tawar dari Muara Angke berlangsung lancar. Karena itu, harga pun tidak mengalami kenaikan yang besar meskipun di momen Ramadan dan menjelang Lebaran.

Sebagai contoh, harga ikan kuwe di tempat Soleh dibanderol Rp45 ribu dan untuk ikan kerapu dijual Rp35 ribu per kg. "Saya ambil di Pasar Muara Angke ikan Rp30 ribu per kg, jadi cuma ngambil untung Rp5.000 per kg," ujarnya.

Udin, pedagang daging, mengatakan harga daging sapi semenjak awal puasa sampai menjelang Lebaran masih stabil. "Stok tidak ada kendala," kata dia. Harga daging sapi baru dibanderol Rp115 ribu per kg, sedangkan jenis beku dijual Rp95 ribu kg.

Harga beras di Pasar Senen juga relatif stabil di kisaran Rp8.000-Rp14.500 per kilogram tergantung kualitas beras masing-masing.