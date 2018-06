Menteri Yohanna Sarankan Via Vallen Lapor Polisi

PEDANGDUT Via Vallen disarankan mengambil tindakan hukum atas pelecehan verbal yang diterimanya di media sosial. Perempuan korban pelecehan seksual diminta tak tinggal diam.

"Iya (harus bicara), karena bukan di sini saja, di seluruh dunia juga begitu. Itu namanya salah satu sexual harassment," ujar Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak Yohana Yambise di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/6).

Bukan hanya kepada Via Vallen, Yohanna pun meminta semua perempuan tak diam saat dilecehkan. Perempuan diminta tak takut berbicara, karena telah dilindungi undang-undang.

"Karena UU (Undang-Undang) sudah ada, perempuan sekarang diperhitungkan dan dilindungi oleh negara. HAM perempuan harus dijaga. Jadi mereka berhak untuk melapor," tambahnya.

Sehingga di era kesetaraan ini tidak lagi ada perbedaan antara perempuan, laki-laki dan anak. Semua sama di mata hukum dan hak-hak pribadi dilindungi.

"Karena sekarang perempuan semua laki, perempuan dan anak-anak sama saja," pungkasnya.

Kasus pelecehan yang dilakukan melalui pesan di Instagram kepada penyanyi dangdut Via Vallen ramai dibicarakan sejak Senin (4/6).

Isu ini bermula ketika Via Vallen mengunggah cerita via Instagram, terkait seorang pesepakbola yang mengirim pesan pribadi agar Via mau hadir ke kamar si pesepakbola. Via tidak menuding langsung siapa pesepak bola itu.

Namun, warganet berasumsi pesepak bola tersebut adalah Marko Simic, pesepak bola asal Kroasia yang kini memperkuat tim Persija Jakarta. (Medcom/OL-1)