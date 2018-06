Vanesha Prescilla Momen Haru dengan sang Kakak

PEMERAN Milea dalam film Dilan 1990, Vanesha Prescilla, 18, baru saja bertolak ke 'Negeri Kanguru' untuk menempuh short course di Kota Melbourne, Australia. Perpisahan antara Vanesha dan sang kakak, Sissy Priscillia, yang diunggah di akun Instagram @sysiio jadi momen mengharukan di kalangan netizen.

Dalam video yang diunggah Selasa (5/6) lalu, Vanesha dan Sissy berpelukan sambil menahan tangis. Sang kakak berkali-kali mengusap punggung Vanesha dan membekalinya sejumlah nasihat.

Vanesha tidak banyak bicara. Dengan mata berkaca-kaca, Vanesha bahkan tampak tenggelam dalam pelukan sang kakak. Keduanya memang dikenal publik sebagai kakak beradik yang kompak.

"Lucky lil sister that have a sister like @sysiio," kata Vanesha dalam akun Instagram-nya, sehari sebelum kepergiannya ke Australia.

Ia mengucapkan kalimat itu disertai unggahan foto dirinya bersama sang kakak. Keduanya sama-sama berambut berkacamata hitam dan berjaket hitam. Rambut Vanesha pun sama pendeknya, mengikuti rambut Sissy.

Di Australia, anak bungsu pasangan Iwan Setiawan dan Ida Farida Hanas itu akan mengikuti short course selama tiga bulan lamanya. "Ambil general English. Jadi, ingin mencoba pengalaman baru di sana," ujar Vanesha saat ditemui di Jakarta, belum lama ini.

Remaja yang baru lulus SMA tersebut mengatakan keputusannya untuk short course di sana juga bakal menjadi dasar pengambilan keputusan untuk meneruskan ke jenjang perguruan tinggi.

"Persiapan (khusus) enggak ada paling hanya packing-packing baju yang dibutuhkan. Secara mental sudah siap dan memang ingin coba hal-hal baru, belajar mandiri juga," tambah gadis kelahiran Jakarta, 25 0ktober 1999 tersebut.

Lebaran sendirian

Keputusan untuk belajar di Australia saat Ramadan diakuinya cukup berat. Apalagi, Vanesha baru akan kembali ke Tanah Air pada September mendatang.

Sepulangnya dari Australia nanti, Vanesha mengaku dirinya akan langsung mempersiapkan diri untuk mulai shooting film Dilan 2 yang rencananya akan dimulai pada Desember mendatang.

Tak lama setelah kemunculannya dalam film Dilan 1990 yang dirilis pertengahan 2017 lalu, Vanesha terlibat dalam film #TemanTapiMenikah yang rilis Maret 2018 lalu. Di film besutan sutradara Rako Prijanto itu, ia berperan sebagai Ayudia. Film #TemanTapi Menikah diangkat dari kisah nyata perjalanan cinta Ayudia Bing Slamet dan Ditto Percussion.

Setelah dua film itu, Vanesha membintangi sebuah web series yang berjudul 100 Days a Story of the Expert bersama lawan mainnya Rizky Billar. Dalam web series pertamanya tersebut, Vanesha berperan sebagai Gigi yang menurutnya mirip dengan karakter dirinya saat ini.

"Gigi, dia adalah seorang fresh graduate yang sedang mencari pekerjaan dan ingin bekerja di TV, tapi ternyata tidak sesai dengan apa yang dibayangkan. Jadi, setelah dia mengalami down lalu melihat orang lain melakukan apa, dia ingin lakukan itu karena dia sedang mencari jati diri dan passion-nya. Mirip sama aku," ungkap Vanesha.

Dengan kesamaan karakter antara dirinya dan peran yang diperankan, Vanesha mengaku tidak menemui kesulitan karena keduanya sama-sama sedang mengeksplorasi diri. "Ini web series pertama dan ceritanya bagus. Selain itu, ingin menambah pengalaman juga, awalnya main film dan sekarang web series, jadi ingin tahu perbedaannya juga seperti apa," imbuhnya. (M-4)