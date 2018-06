Toko Kue Lebaran Pasar Senen Diserbu Pembeli

SEMBILAN hari jelang lebaran, toko-toko yang menjual anek kue kering di Pasar Senen, Jakarta Pusat, sudah ramai didatangi pembli.

Ana, salah satu karyawan toko yang menjual kue kering khas Lebaran, mengatakan kondisi penjualan normal tapi ada peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu.

"Iya tiap tahun bulan Ramdan kita ada jual kue Lebaran. Sejauh ini normal, tapi agak mendingan sekarang," ujar Ana saat ditemui, Rabu (6/6).

Toko tersebut menjual kue kering jenis nastar, kastengel, putri salju, sagu keju, dan beberapa jenis lainnya. Harga kue kastengel dibanderol Rp40-50 ribu, dan pembeli juga bisa membeli dalam bentuk paket.

"Kalau satu paket Rp95-15 ribu, tergantung jenisnya, yang terdiri dari 6 macam kue," jelas Ana.

Pedagang di toko blok terpisah, Wiwin, mengaku antusiasme pembeli sudah ramai sejak awal Ramadan. Tidak seperti tahun dirinya berjualan di tempat penampungan, ia kini menempati tempat baru di dalam gedung.

"Lebih ramai sekarang, ya, karena tempatnya juga enak, adem," kata dia.

Toko tempat Wiwin bekerja menual aneka kue Lebaran yang lebih lengkap. Kue nastar dijual harga Rp130 per kg, putri salju Rp130 kg. Penjualan juga dilayani dalam bentuk per toples. Kue sagu keju di sini dibanderol R30-35 ribu per toples.

Selain itu, toko tersebut menjual kue stik keju, kacang, kacang-kacangan, kuping gajah, kue berbahan dasar ubi, kue almond, oreo strip, kripik kentang, dan puluhan jenis kue kering lainnya. (OL-5)