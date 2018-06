Bulog Mulai Operasi Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Pangan

PERUSAHAAN Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), Rabu (6/6), secara resmi memulai operasi ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan guna menjaga kondisi tetap aman menjelang Lebaran.

Bahan pangan yang disediakan dalam kegiatan tersebut ialah beras, daging kerbau, daging ayam, teping terigu, gula pasir, minyak goreng, dan beberapa komoditas utama lainnya.

Adapun, Perum Bulog akan memaksimalkan kantor-kantor polisi dan markas-markas Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai titik-titik distribusi yang sementara ini dipusatkan di wilayah Jabodetabek.

Kerja sama Bulog dengan Kodam Jaya dilakukan di tujuh titik wilayah di Jabodetabek dengan melibatkan prajurit-prajurit TNI dan masyarakat sekitar Batalyon.

Sedangkan, dengan Polda Metro Jaya dilakukan di sepuluh lokasi di Jabodetabek dengan sasaran tempat-tempat yang ramai seperti kelurahan, pasar, rumah susun, dan ruang publik lainnya.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan, setiap jelang Lebaran, harga bahan pokok kerap mengalami kenaikan karena berkurangnya ketersediaan barang atau karena mulai berkurangnya para pedagang yang sudah mulai pulang ke kampung halaman.

"Maka dari itu, kerja sama dilaksanakan bersama TNI dan Polri karena mereka tidak pernah libur. Kalau pasar sudah sepi, pedagang sudah sepi, masyarakat tidak perlu khawatir tidak bisa mendapatkan bahan pokok," ujar pria yang akrab disapa Buwas itu, di Gudang Divisi Regional Perum Bulog Jakarta, Rabu (6/6).

Dalam kegiatan tersebut, harga beras medium kemasan 5 kilogram (kg) dijual dengan harga Rp43.000-Rp45.000, beras premium kemasan 5 kg seharga Rp59.000-Rp61.000, gula pasir kemasan 1 kg Rp11.500-Rp12.500, minyak goreng kemasan 1 liter Rp12.000, tepung terigu kemasan 1 kg Rp7.400, serta daging sapi Rp80.000 per kg, daging kerbau Rp70.000 per kg dan daging ayam Rp31.000-Rp32.000 per ekor.

Operasi ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga akan dilakukan hingga Lebaran berakhir. Namun, Buwas mengatakan ada kemungkinan kegiatan tersebut akan terus dilanjutkan jika terbukti efektif mampu membantu masyarakat dan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. (OL-2)