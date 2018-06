Tekanan Global Masih Besar, Target Pertumbuhan Ekonomi Harus Realistis

DALAM rapat kerja Komisi XI DPR RI, pemerintah dan Bank Indonesia, asumsi makro pertumbuhan ekonomi diproyeksikan 5,2-5,6% pada 2019. Meski jauh di bawah target awal Presiden Joko Widodo yaitu 7%, namun besaran itu dipandang realistis untuk dicapai.

Sebelumnya, pemerintah mengajukan proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,4-5,8% dalam Kerangka Ekonomi Makro 2019. Adapun versi Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 5,2-5,6%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengamini target pertumbuhan 5,2-5,6% cenderung realistis di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Kita ingin situasi yang lebih baik. Tapi kan situasi gonjang ganjing ekonomi dunia, seperti perang dagang, masih membayangi terus. Setelah kita excercise dan evaluasi, perkembangan range (5,2-5,6%) itu paling memungkinkan," ujar Darmin saat ditemui di kantornya, Selasa (5/6) malam.

Lebih lanjut dia menekankan dalam menyusun target pertumbuhan ekonomi, kondisi ekonomi global menjadi faktor yang harus dipertimbangkan.

Darmin tidak menampik besarnya tekanan eksternal menahan potensi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi. Ambil contoh pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat melampaui level Rp14.000 per dolar Amerika Serikat (AS), imbas menguatnya perekonomian AS disusul kebijakan The Federal Reserve menaikkan tingkat suku bunga acuan.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu memandang target pertumbuhan yang realistis berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat maupun investor.

Sementara itu, nilai tukar pada 2019 diasumsikan sebesar Rp13.700-Rp14.000 per dolar AS. Berdasarkan kalkulasi pemerintah, kondisi yang mempengaruhi pergerakan kurs pada tahun depan tidak akan jauh berbeda dengan tahun ini.

"Dalam perjalanan menghadapi tekanan nilai tukar, pemerintah terus siapkan langkah kebijakan 1-2 bulan ini. Semua ini kita belum tahu persis hasilnya seperti apa. Tetapi di perhitungan kita, pergerakan rupiah tidak akan bergerak jauh," imbuh Darmin.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berpendapat struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus memiliki ruang fiskal sebagai bantalan. Hal itu diperlukan apabila pemerintah harus melakukan kebijakan untuk mengurangi dampak gejolak global terhadap ekonomi domestik.

Dalam hal ini, pemerintah berupaya meyakinkan APBN dapat berjalan sesuai fungsinya, yakni stabilisasi, alokasi dan distribusi.

Untuk jangka menengah, pemerintah mendesain APBN dengan defisit anggaran yang lebih kecil mengingat pertumbuhan ekonomi bisa di atas 5%. Selain itu, komposisi pembiayaan akan dijaga agar rasionya masih dalam batas aman. Pemanfaatan utang pun diarahkan pada kegiatan produktif yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

"Dengan kondisi yang memasuki new normal, negara emerging mulai menghadapi situasi yang tidak pasti. Di sini pemerintah berupaya hati-hati dalam menjaga kebijakan fiskal yang efektif, kredibel dan stabil," pungkas Sri Mulyani dalam kesempatan berbeda.