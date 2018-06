Jelang Lebaran, PLN Babel Pastikan Stok Bahan Bakar Aman

PERUSAHAAN Listrik Negara (PLN) Wilayah Provinsi Bangka Belitung (Babel) memastikan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 H, stok bahan bakar listrik untuk sejumlah pembangkit aman.

Deputi Manager Humas dan Hukum PLN Wilayah Babel Agus Yuswanta mengatakan, menjelang Lebaran, pihaknya sudah melakukan antisipasi dengan menyiapkan stok bahan bakar, apakah itu batubara maupun solar.

"Masalah bahan bakar tidak akan menjadi kendala. Kita sudah mengantisipasi jika pengiriman bahan bakar terkendala, dengan mempersiapkan stok, apakah itu batubara maupun solar," kata Agus.

Ia menyebutkan untuk kebutuhan bahan bakar unit PLTU Air Anyir. PLN Babel telah menyiapkan stok Batubara 18.686 MT untuk 20,3 hari dengan asumsi pemakaian rat-rata per hari 920 KL.

Sedangkan, lanjutnya, untuk PLTD Merawang Bangka PLN menyiapkan stok 2.380 Kl untuk 21,6 hari dengan pemakaian per hari 110 liter.

"PLTD Toboali Bangka Selatan kita siapkan stok 171,58 KL untuk 5,4 hari, dengan pemakaian per hari 32,03 liter, PLTD Mentok Bangka Barat 524,96 KL untuk 17,2 hari per hari 30,54 liter, PLTD Belinyu Bangka 115,62 KL untuk 5,3 hari pemakaian per hari 5,3 liter. Nah, kalau untuk PLTG MPP Air Anyir (PLN Batam) 1.747 KL untuk 17,5 hari, per hari 100 liter," ujarnya usai buka puasa bersama jurnalis, Selasa (5/6).

Di sisi lain, untuk stok bahan bakar di tiga pulau diyakini Agus aman, Seperti di PLTD Pulau Pongok stok 25,18 KL cukup untuk 29,9 hari, per hari 0,84 liter. PLTD pulau Celagen stok 15,12 KL untuk 43,5 hari per hari 0,35 liter. Dan terakhir untuk PLTD pulau Nangka Stok1,80 KL untuk. 23,6 hari per hari pemakaianya 0,08 liter.

"Intinya PLN sudah melakukan antisipasi sehingga stok bahan bakar tetap ada, dengan begitu tidak akan terjadi pemandaman akibat kekurangan bahan bakar,"ungkap dia.

Agus menambahkan, PLN Babel menjelang Hari Raya Idul Fitri sudah menyiagakan 487 petugas untuk mengamankan pasokan listrik.

Selain itu, selama Lebaran, PLN, menurutnya, tidak akan melakukan pemeliharaan rutin jaringan sejak H-5 hingga H+15 lebaran.

"Untuk Lebaran ini, kita sudah siapkan 487 petugas, kita juga tidak akan melakukan pemeliharaan rutin, jika memang terjadi pemadaman karena adanya gangguan,"ucap Agus.

"Jika terjadi gangguan, kita sudah menyiapkan SOP pemulihan jaringan dan posko siaga lebaran yang tersebar sebanyak 18 regu di pulau Bangka sedangkan Belitung 15 regu," tuturnya. (OL-2)