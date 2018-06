Mantan PM Malaysia Najib Razak Sewa Pengacara Top AS

MANTAN Perdana Menteri Malaysia Najib Razak yang terperangkap skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB), telah menyewa tim pengacara top asal Amerika Serikat (AS).

Ashcroft Law Firm, dipimpin oleh mantan Jaksa Agung AS John Ashcroft, telah mendaftarkan Najib sebagai klien pada daftar Pendaftaran Agen Asing Amerika Serikat (FARA) di Departemen Kehakiman AS. The Ashcroft Law Firm ialah perusahaan yang mewakili pemerintah Qatar untuk membantah tuduhan dari Presiden AS Donald Trump dan tetangga Arabnya yang mendukung terorisme.

Menurut penelusuran The Star, nama Najib muncul di daftar FARA Departemen Kehakiman AS, sebagai kepala negara asing dengan Ashcroft Law Firm sebagai pendaftar tahun ini. Dalam dokumen itu juga diungkapkan bahwa layanan yang disediakan oleh Ashcroft Law Firm sedang dibiayai oleh pemerintah asing, partai politik asing, atau kepala asing lainnya. Namun, tidak jelas apakah Najib akan mempertahankan layanan Ashcroft pada masalah atas penyelidikan Departemen Kehakiman AS (DoJ) ke dalam 1MDB.

Sebelumnya, Wall Street Journal melaporkan pada tahun lalu bahwa Najib telah menyewa firma hukum sebagai penasihat hukumnya untuk kasus 1MDB pada 2016.

The Malaysian Insight melaporkan pada Sabtu (2/6) bahwa Najib juga menyewa pengacara top Amerika, David Boies. Boies sebelumnya mewakili pemerintah AS dalam kasus anti-trustnya terhadap Microsoft. Dia juga membela produser film Harvey Weinstein terhadap tuduhan pelecehan seksual.

Sumber mengatakan kepada The Malaysian Insight bahwa Najib juga diduga menyewa jaksa Matthew Schwartz. Schwartz adalah Jaksa Penuntut of The Year oleh Yayasan Penegak Hukum Federal, dan sekarang memiliki praktik pribadi. Dia telah menangani beberapa kasus profil tinggi termasuk penyelidikan pemodal Bernie Madoff, yang dipenjara pada 2009 karena menipu investor.

The Malaysian Insight mengatakan semua pengacara Najib diharapkan bertemu dengannya di Kuala Lumpur segera.

Departemen Kehakiman AS (DoJ) meluncurkan penyelidikan kriminal dan mengajukan gugatan perdata yang berusaha memulihkan sekitar US$1,7 miliar aset yang dikatakan telah dibeli dengan dana 1MDB yang dicuri.

Ini diikuti keluhan yang menyatakan bahwa lebih dari US $ 4,5 miliar dialihkan dari 1MDB dan dicuci melalui web perusahaan cangkang dan rekening bank yang berlokasi di AS dan di tempat lain.

Pejabat Malaysia 1 (MO1) yang disebutkan dalam gugatan perdata DoJ, mengacu pada Najib, menuduh bahwa ia telah menerima setidaknya US $ 681 juta dari uang 1MDB, meskipun ia mengembalikan sebagian besar darinya.

Sejak ia digulingkan sebagai perdana menteri setelah Barisan Nasional kalah dalam pemilihan umum ke-14, investigasi terhadap keterlibatan Najib dalam skandal 1MDB telah dimulai di Malaysia.

Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) telah membuka kembali penyelidikannya ke bekas anak perusahaan 1MDB SRC International. MACC juga dijadwalkan untuk menanyai istri Najib, Rosmah Mansor pada Selasa (5/6). DoJ juga mengumumkan bahwa mereka akan bekerja sama dengan Malaysia dalam mengawasi semua transaksi 1MDB. (The Star/OL-5)