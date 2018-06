Kota Mandiri Harus Hidup

GELIAT pembangunan kota mandiri di sejumlah wilayah di Tanah Air patut menjadi perhatian pasalnya, seusai membangun, para pengembang harus dapat memastikan adanya aktivitas kehidupan di dalam kota mandiri tersebut.

Direktur Prada Tata Internasional (PTI) Architects Doddy Tjahjadi menekankan, jangan sampai para pengembang hanya fokus pada tahap pembangunan. Sementara itu, setelah kota mandiri itu terbangun, mereka tidak peduli apakah ada yang menempati atau tidak.

"Yang paling penting apa kota itu hidup atau tidak. Bagaimana developer bisa menghidupkan kota baru. Jangan membangun melulu tapi tidak ada yang hidup," ujarnya saat jumpa pers Propertyguru Award 2018 di Jakarta, Rabu (30/5).

Sebagai contoh, kawasan kota mandiri berbasis pariwisata di Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No 26/2012 telah menetapkan Tanjung Lesung menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK).

Bahkan, menurut Doddy, rencananya akan dibangun tiga hotel lengkap dengan pusat konferensi di dalam kawasan tersebut. Proses pembangunan sedang berlangsung dan ditaksir bakal selesai bersamaan dengan proyek tol.

"Pemerintah dengan pihak terkait sedang membangun jalan tol di sana. Dengan itu, nantinya jarak tempuh Jakarta-Tanjung Lesung hanya berkisar 2 sampai 3 jam. Ini tentu sangat memudahkan dan membantu pengembangan kawasan pariwisata di Tanjung Lesung," tutur dia.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah yang tengah gencar mendorong pertumbuhan pembangunan kota mandiri sebagai penunjang kawasan pariwisata, mestinya hal itu dapat membuat kota mandiri lebih hidup.

Apalagi, ia mengungkapkan, pembangunan kota mandiri tidak terjadi sepanjang waktu. Umumnya periode pembangunan kota mandiri berlangsung antara 10 sampai 20 tahun, berbeda dengan konstruksi biasa yang hanya memakan dua sampai tiga tahun. "Dalam satu atau dua tahun ini akan banyak (pembangunan kota mandiri), tapi di tahun-tahun berikutnya tidak akan banyak lagi karena sifatnya hanya pengembangan klaster dari kota mandiri yang sudah ada," kata dia.

Sementara itu, sebagai bentuk apresiasi bagi para pengembang yang di antaranya telah membangun kota mandiri, Propertyguru Indonesia kembali menyelenggarakan Propertyguru Indonesia Properti Award 2018. Ajang pemberian penghargaan tahunan tersebut merupakan kali keempat di Indonesia.

Country Manager Rumah.com Marine Novita yang juga merupakan bagian dari Propertyguru International mengungkapkan pada tahun ini ada tiga kategori baru. Pengembangan kota mandiri terbaik (best township development), pengembangan pusat gaya hidup terbaik (best lifestyle center development), dan pengembangan kawasan industri terbaik (best industrial development). Proses pendaftaran berlangsung terbuka secara daring melalui Awardentrysystem.com hingga 27 Juli.