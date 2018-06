ASEAN Apresiasi Keberhasilan Indonesia Cegah Karhutla

PENURUNAN jumlah hotspot (titik api) sejak tahun 2016 menjadi parameter keberhasilan Indonesia dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal itu disampaikan negara-negara peserta pertemuan Technical Working Group (TWG) on Transboundary Haze Pollution yang dilanjutkan dengan Pertemuan The Sub-Regional Ministerial Steering Committee (MSC) on Transboundary Haze Pollution di Bangkok, Thailand pada tanggal 31 Mei-1 Juni 2018.

Pertemuan TWG/MSC tahun ini merupakan pertemuan ke-20 yang dihadiri oleh menteri atau perwakilan yang bertanggung jawab atas lingkungan untuk lahan kebakaran hutan dan kabut asap, yaitu dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, serta Sekretariat ASEAN.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, sekaligus Ketua Delegasi Indonesia dalam TWG, Raffles B. Panjaitan, menyampaikan telah terjadi perubahan paradigma penanganan karhutla di Indonesia. Semula prioritas pada pemadaman saat fase krisis, tetapi pasca tahun 2015 lebih mengutamakan aspek pencegahan.

”Pasca karhutla 2015 kami menekankan untuk melakukan pencegahan karhutla sejak dini, untuk meminimalisir terjadinya karhutla yang besar yang berdampak pada kabut asap," ujar Raffles.

Dalam pertemuan tersebut, setiap negara menyampaikan perkembangan kondisi karhutla serta kondisi asap sebagai dampak karhutla. Hasil dari pertemuan TWG menjadi bahan dalam Pertemuan MSC yang merupakan pertemuan tingkat Menteri masing-masing negara.

Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim yang juga bertindak sebagai Ketua Delegasi RI, I.B. Putera Parthama, mengatakan Indonesia mengajak negara anggota ASEAN untuk terus meningkatkan kemampuan National Monitoring Centre. Hal itu agar setiap negara dapat berkontribusi serta menjalankan peran sentralnya dalam memantau asap lintas batas.

Para menteri lima negara yang hadir pada pertemuan MSC akan tetap waspada, serta meningkatkan upaya pencegahan karhutla untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kabut asap lintas batas selama periode musim kering. Mereka siap bekerjasama antar negara anggota ASEAN, termasuk memberikan bantuan dukungan sumber daya teknis pemadaman karhutla pada situasi tanggap darurat.(OL-6)