Kemendag Gelar Bazar Murah untuk Penuhi Kebutuhan Masyarakat

KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag), bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), mulai Senin (4/6), menggelar Bazar Murah Ramadan di Kantor Kemendag dan di 400 titik lain, mulai dari pesantren hingga pasar di seluruh Indonesia.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam menyediakan kebutuhan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

“Kegiatan ini untuk masyarakat. Harga bahan pokok tidak hanya normal, melainkan diskon,” ujar Enggartiasto di kantornya, Jakarta, Senin(4/6).

Kegiatan bazar di lingkungan Kemendag sudah dilakukan sejak 2017. Kala itu pemerintah berupaya keras menghilangkan rutinitas melonjaknya harga pangan yang kerap terjadi setiap Ramadan dan Lebaran.

“Kami jalin kerja sama dengan produsen, pengusaha, Satgas Pangan. Kami mulai dengan Aprindo. Kami capai kesepakatan awal dengan mereka karena mereka adalah price leader. Harga di ritel dia akan diikuti yang lain,” tuturnya.

Sebelumnya, Bazar Murah Ramadan Kemendag telah lebih dulu dilakukan di Kantor Direktorat Metrologi Kemendag, Bandung, Jawa Barat pada 30-31 Mei lalu.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Tjahya Widayanti melaporkan, selama dua hari kegiatan di Bandung, tercatat lebih dari 1000 orang datang berkunjung setiap hari dengan transaksi mencapai Rp400 juta.

Ketua Umum Aprindo Roy Mandey sangat mendukung kegiatan yang diinisiasi Kemendag tersebut. Ia pun memastikan pihaknya akan menggelontorkan berbagai macam kebutuhan pokok ke bazar murah sehingga masyarakat dapat memanfaatkan momen tersebut dengan maksimal.

“Kami keluarkan semua stok. Harga juga kami diskon 50%. Yang semula paket seharga Rp100 ribu, jadi Rp50 ribu. Jadi masyarakat betul-betul dimudahkan dalam memenuhi kebutuhan mereka,” ujarnya.

Bahan pangan pokok yang dijual pada bazar murah Kemendag mayoritas memiliki harga di bawah harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Beberapa di antaranya ialah daging sapi segar seharga Rp95ribu per kilogram (kg), daging kerbau Rp70ribu per kg, minyak goreng kemasan satu liter seharga Rp10.500, dan gula pasir Rp10ribu per kg. Ada juga berupa paket-paket yang dijual dengan harga lebih murah.(OL-6)