KKP Ingin Konsumsi Ikan di Jawa Ditingkatkan

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) menginginkan konsumsi ikan di Pulau Jawa ditingkatkan karena dinilai masih jauh tertinggal dengan berbagai wilayah lainnya di Republik Indonesia.

"Di Jawa ini kurang makan ikan, makanya kita buat acara seperti ini," kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Rifky Effendi Hardijanto dalam keterangan tertulis, Senin (4/6).

KKP telah menyelenggarakan "Safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dan Pasar Ikan Ramadan" di Area Parkir Gedung Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (3/6).

Kegiatan tersebut dimeriahkan 20 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bidang kelautan dan perikanan, baik UKM produk perikanan segar, olahan, maupun kerajinan tangan.

Rifky mengingatkan, Indonesia memiliki potensi sumber daya ikan sebesar 9,9 juta ton dan potensi luas lahan budidaya 83,6 juta hektare (ha).

"Potensi ini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan protein ikan bagi masyarakat serta mampu membuka banyak lahan pekerjaan," kata Dirjen PSDKP KKP.

Untuk itu, ujar dia, KKP pada 2018 ini menargetkan angka konsumsi ikan Indonesia 50,65 kg per kapita per tahun, naik dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 47,34 kg per kapita per tahun.

Guna memenuhi target baru tersebut, lanjutnya, dibutuhkan tambahan ikan ke pasar domestik sekitar 800 ribu ton dibandingkan tahun sebelumnya.

"Perikanan tangkap saat ini target produksi kita 7 juta ton, budidaya juga 7 juta ton. Ini lebih dari cukup. Sebagian bahkan bisa kita ekspor," imbuh Rifky.

Selain dengan Safari Gemarikan, upaya peningkatan konsumsi ikan juga dilakukan melalui penyerahan bantuan budidaya lele sistem bioflok untuk pesantren dan sekolah berasrama lainnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia Moh Abdi Suhufan menyatakan pemerintah dinilai perlu lebih menggairahkan sektor perikanan tangkap terutama mengingat stok perikanan di kawasan perairan nasional telah meningkat pesat selama ini.

"Pemerintah perlu menggairahkan kembali usaha perikanan tangkap dengan mendorong sektor pembiayaan dari perbankan mendukung permodalan usaha perikanan tangkap nasional," kata Abdi Suhufan.

Menurut dia, langkah kebijakan yang dapat mendorong tersedianya skema asuransi kapal ikan dinilai bakal mendorong pihak perbankan di berbagai daerah untuk dapat mendukung permodalan usaha perikanan tangkap nasional. (OL-2)