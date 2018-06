Solo: A Star Wars Story Bertahan di Puncak Box Office

SOLO: A Star Wars Story sukses bertahan di puncak box office Amerika Utara meski meraup pemasukkan di bawah ekspektasi. Di pekan keduanya, Solo meraup pendapatan US$29,3 juta, sepertiga dari pemasukan mereka di pekan perdana.

Raihan di pekan kedua itu jauh tertinggal dari yang berhasil diraih dua film Star Wars sebelumnya. Rogue One pada 2016 meraup pendapatan sebesar US$64 juta di pekan keduanya adapun The Last Jedi yang dirilis tahun lalu mendapatkan US$71 juta.

Sejumlah pengamat menyebut penyebab kegagalan Solo kemungkinan karena kebosanan para penonton terhadap film Star Wars.

Posisi kedua ditempati oleh Deadpool 2 yang meraup pendapatan sebesar US$23,3 juta. Film ke-11 dari serial X-Men itu dibintangi oleh Ryan Reynolds.

Adapun posisi ketiga ditempati film debutan Adrift yang meraup pendapatan sebesar US$11,5 juta.

Adrift dibintangi oleh Shailene Woodley dan Sam Claflin yang kapal mereka dihantam badai di tengah laut.

Avengers: Infinity Wars yang telah diputar selama enam pekan menduduki posisi keempat dengan raihan US$10,4 juta.

Sementara film komedi romantis Book Club menempati posisi kelima dengan pendapatan sebesar US$6,8 juta. (AFP/OL-2)