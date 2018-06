Aparat Penegak Hukum Rentan Ancaman

DALAM melakukan penegakan hukum, tanpa disadari, aparat penegak hukum pada saat yang sama berada dalam posisi terancam keselamatan mereka, baik sebagai individu maupun keluarga. Ancaman tersebut sering kali berkaitan langsung dengan kasus terkait pihak lawan yang akan ditindak oleh mereka.

"Ada banyak kasus yang korbannya adalah aparat penegak hukum (APH), baik itu hakim, jaksa, maupun polisi," terang Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Reda Manthovani di Jakarta, Minggu (3/6).

Dirinya mencontohkan kasus jaksa Ferry Silalahi yang ditembak mati di dalam mobilnya terkait penanganan suatu perkara.

Dirinya juga menyebutkan banyak kasus terkait pemukulan dan yang paling terakhir adalah penculikan anak Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara oleh terdakwa korupsi, Prantiana Kore.

Reda juga menyebutkan sejumlah titik rawan keamanan bagi APH dalam menjalankan tugas mereka ketika menegakkan hukum. Di antaranya dalam proses penyelidikan dan penyidikan, meski proses tersebut tertutup tetap menjadi kerentanan bagi para APH dalam menjalankan tugasnya.

Proses penuntutan dan persidangan juga menjadi salah satu titik rawan bagi para jaksa maupun hakim. Sebab dalam proses tersebut dilakukan secara terbuka dan umumnya diliput media, sehingga wajah para APH diketahui secara luas.

Begitu juga dengan proses eksekusi hukuman yang menurut Reda juga tetap menjadi titik rawan bagi APH saat menjalankan tugas mereka. Dirinya mencontohkan dalam eksekusi kasus Susno Duadji yang disebut Reda memiliki banyak pengawal bersenjata lengkap.

Meski memiliki banyak risiko keamanan, APH di Indonesia masih belum mendapatkan perlindungan yang maksimal dari negara, termasuk bagi anak dan istri mereka.

"Padahal dalam pedoman dari PBB (UN Guidelines on the Role of Prosecutors), negara harus menciptakan kemandirian dan rasa aman bagi APH dalam bentuk apapun agar proses pelaksanaan tugasnya berjalan dengan aman," terang Reda.

Sedangkan untuk lembaga pengamanannya, dirinya menyatakan tidak perlu dibentuk suatu lembaga tersendiri. Selain untuk penghematan anggaran hal tersebut juga untuk efisiensi dari banyak hal.

Reda dalam kesempatan tersebut mengusulkan memperbantukan TNI AD dengan direformulasikan tugasnya untuk hal tersebut. Terlebih beberapa waktu yang lalu Jaksa Agung sudah melakukan MoU dengan TNI, sehingga membuka kemungkinkan akan penerapan ide tersebut.

Dalam kesempatan terpisah Jaksa Agung Muda Intelejen Jan S Maringka menjelaskan pihaknya melalui PJI akan memperjuangkan UN Guidelines on the Role of Prosecutors sebagai perlindungan bagi jaksa Indonesia.

Seraya menanti aturan tersebut, Kejaksaan sudah memasukkan keterampilan dasar bela diri bagi kurikulum diklat Pembentukan Jaksa (PPPJ).

Lebih lanjut dirinya menyebutkan pihaknya juga akan segera mengajukan anggaran untuk penambahan senjata api sebagai sarana pengamanan dan bela diri dalam pelaksanaan tugas tertentu bagi Korps Adhyaksa. (OL-2)