Hingga H-12, Mudik Gratis Laut Capai 78%

PENDAFTAR mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sampai hari ini atau H-12 telah mencapai 78.53%.

Menurut Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Chandra Irawan, kondisi ini sangat menggembirakan mengingat di waktu yang sama yaitu H-12 pada 2017 lalu, persentase pendaftaran mudik gratis dengan sepeda motor dengan kapal laut hanya sebesar 36%.

"Hal tersebut menunjukan semakin membaiknya pemahaman masyarakat yang ingin mudik dengan aman, selamat, tertib, dan nyaman dengan cara menggunakan kapal laut dibandingkan cara mudik menggunakan sepeda motor di jalan raya untuk mencapai tujuan," terang Chandra di Jakarta, Minggu (3/6)

Chandra mengungkapkan jumlah terbanyak pendaftar ada pada jadwal keberangkatan atau arus mudik 13 Juni 2018 atau mendekati hari H Lebaran, yakni mencapai 94.26% dari kuota mudik gratis pada hari tersebut.

"Kuota untuk keberangkatan 13 Juni sebanyak 2.350 sepeda motor dan 4.700 orang dan saat ini telah terisi 1.982 (84.34%) dan 4.430 orang (94. 26%)," jelasnya.

Sedangkan secara keseluruhan, jumlah pendaftar yang sudah melakukan konfirmasi untuk arus mudik dengan kapal sebanyak 11.937 orang atau 78.53% dengan 5.597 unit sepeda motor.

Untuk arus balik, kata Chandra, jumlah pendaftar terbanyak untuk keberangkatan mudik gratis arus balik dari Semarang pada 22 Juni 2018, mencapai 98.21% atau 4.616 orang.

"Secara keseluruhan untuk semua tanggal keberangkatan arus balik, jumlah penumpangnya telah mencapai 76.30% dari kuota yang tersedia. Total sementara arus balik yakni sebanyak 11.598 orang dan 5.407 unit sepeda motor," ujarnya.

Chandra optimistis bahwa tingkat keterisian untuk mudik gratis khususnya arus mudik akan terus bertambah hingga nanti berakhirnya waktu pendaftaran mudik gratis dengan sepeda motor yaitu pada 8 Juni 2018.

"Program mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut ini diharapkan dapat mengurangi beban penggunaan jalan raya yang sudah padat selama mudik Lebaran," terangnya.

Kementerian Perhubungan telah menyiapkan kuota mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut untuk 15.200 unit sepeda motor dan 30.400 orang yang akan diangkut oleh kapal laut yang selamat, aman, tertib dan nyaman.

Jadwal Keberangkatan arus mudik program mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut tahun 2018 yaitu pada 9,10,11,12 dan 13 Juni 2018 dengan rute Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju Tanjung Emas Semarang.

Sementara itu, untuk mudik arus baliknya adalah pada 18,19, 20, 21 dan 22 Juni 2018 dengan rute Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menuju Tanjung Priok Jakarta.

Pendaftaran dibuka mulai 21 Mei sampai dengan 8 Juni 2018 pukul 09.00 WIB-16.00 WIB. (Setiap hari, selama kuota masih tersedia) yang dilakukan secara langsung dengan membawa persyaratan seperti KTP, SIM C, STNK, KK asli di 5 (lima lokasi) yaitu Terminal Penumpang Nusantara, Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jl. Panaitan no. 105 Tanjung Priok Jakarta Utara, Kantor pusat PT Pelni (Persero) Ruang Auditorium ex HSBC lt.2, Jl. Gajah Mada No 14 Jakarta Pusat, Lapangan Ahmad Yani (tribun), Jl. Jend. Ahmad Yani No 15 Sukarasa, Tangerang, Kantor Pusat Kementerian Perhubungan dan Terminal Kayuringin, Jl. Tawes Raya Perumnas 2 Bekasi.

"Kami juga menyiapkan nomor hotline service mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut di 081298802017 dan 082299052018. Petugas kami akan melayani pertanyaan dari masyarakat seputar mudik gratis tersebut dengan senang hati agar mudik gratis sepeda motor melalui kapal laut ini sejalan dengan slogan Ditjen Perhubungan Laut yaitu PASTINYA (Pelayaran Aman Selamat Tertib dan Nyaman)," tutupnya. (OL-2)