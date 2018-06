Starstruck

APRIL 2015, penantian saya usai. Saya bisa berfoto dengan idola saya pesepak bola nomor satu di hati saya, Eric 'King' Cantona, yang datang ke Jakarta dalam rangka grand opening sebuah butik merek jam terkenal.

Jangankan bertemu, tahu dia ada di Jakarta saja saya mules karena perasaan yang bercampur, termasuk memikirkan bagaimana caranya bertemu dia. Atas bantuan teman, akhirnya saya bisa bertemu dengan sang raja. Saat saya melihat dia dari jauh saja, lutut ini sudah gemetar, keringat menetes, sesak napas, pokoknya segala terasa. Beruntung karena terbiasa akting, saya bisa menutupi rasa grogi saya saat bertemu, bersalaman, dan berfoto dengannya. Waktu itu sengaja saya memakai jersey Manchester United yang dipakai saat final Piala FA 1996 ketika MU mengalahkan Liverpool 1-0. Tebak siapa yang mencetak gol kemenangan itu? Ya betul, Eric Cantona di menit ke-85. Kekakuan pun cair. Kami berbincang beberapa saat lalu dia menandatangani jersey saya. Sampai hari ini jersey tersebut masih tergantung di lemari saya tanpa dicuci. Takut luntur tanda tangannya hehe. It's priceless!

Yang kenal saya pasti tahu kalau saya jarang minta foto dengan siapa pun. Bukannya saya sombong, melainkan saya memang jarang sekali mengidolai seseorang. Namun, saya tahu bagaimana rasanya bertemu dengan idola setelah pertemuan saya dengan Cantona.

Itulah yang membuat saya untuk sebisa mungkin melayani permintaan berfoto jika ada yang mengajak. Lumayan gini-gini juga suka ada yang minta foto meski terkadang mereka suka salah menyebut saya sebagai Giring Nidji atau Indra Birowo rekan saya di Extravaganza dulu hehe. Perasaan sih enggak mirip, tapi ya sudahlah mungkin orang itu grogi haha.

Coba liat di Youtube, ternyata banyak juga selebritas di Amerika sana yang salah tingkah dan grogi saat bertemu idola atau cintanya. Ada video saat Nicky Minaj bertemu dengan Lauryn Hill yang membuat dia sampai sujud dan menangis. Atau bintang sebesar Julia Roberts yang sedang diwawancara di sebuah acara red carpet tiba-tiba berkata, "Oh my God, that's Gwen Stefani, please walk by please walk by," sambil menutup muka karena grogi. Padahal, kurang besar apa coba nama Julia Roberts hehe. Yang paling seru ialah reaksi Jennifer Lawrence yang ternyata selalu grogi saat bertemu idolanya, seperti Jack Nicholson, Matt Damon, dan Jeff Bridges. Ah bintang besar juga ternyata manusia hehe.

Saya yakin kita pasti punya idola yang membuat kita ingin berjumpa dan berfoto dengannya. Jika kita yang akan bertemu dengan idola, pastikan kita memang tahu dengan karya atau prestasi si idola. Salah menyebut acara TV, klub sepak bola, apalagi salah menyebut nama akan berakibat suasana tidak nyaman dan ada kemungkinan si idola menolak untuk berfoto. Kontrol emosi juga penting. Pengungkapan emosi yang berlebihan bisa membuat si idola risih dan terganggu. Usahakan juga tidak menyentuh. Dengan kata lain kita harus menghargai personal space dia. Jika ingin berfoto bersama, mintalah izin terlebih dahulu. Kalau mintanya sopan, pasti dibolehin kok. Percaya deh difoto orang yang tidak kita kenal itu rasanya tidak nyaman lo.

Ada satu orang lagi yang saya impikan untuk bisa bertemu, berbincang, dan berfoto dengannya. Saya yakin jika kesempatan itu datang, segala yang saya alami saat bertemu Cantona pasti akan terulang. Dia Bono U2. Ada yang bisa mempertemukan saya dengan dia?