Trump-Kim Tak Akan Bahas Keberadaan Tentara AS di Korsel

MENTERI Pertahanan Amerika Serikat (AS) James Mattis menyatakan isu mengenai keberadaan tentara AS di Korea Selatan (Korsel) tidak akan dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi Presiden Donald Trump dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.



"Isu itu tidak akan dibahas di sini di Singapura pada 12 (Juni) dan itu tidak seharusnya dibahas," katanya di Shangri-La Dialogue, sebuah konferensi tingkat tinggi keamanan di Singapura, merujuk pada jadwal pertemuan Trump-Kim.



Saat ini ada sekitar 28.500 tentara AS yang berbasis di Korea Selatan menurut siaran kantor berita AFP.

Sementara Donald Trump menyatakan pertemuan tingkat tingginya dengan Kim Jong-un akan berlangsung 12 Juni sesuai rencana, setelah dia melakukan pembicaraan luar biasa dengan pejabat tinggi Pyongyang di Gedung Putih pada Jumat waktu setempat.



Trump muncul setelah pertemuan selama lebih dari satu jam di Oval Office dengan Kim Yong Chol--seorang jenderal tangan kanan Kim yang mendapat sanksi Amerika Serikat. Trump mengatakan bahwa pertemuan puncak tersebut akan berlangsung di Singapura pada 12 Juni sesuai rencana awal.



Walau mengakui bahwa berhubungan dengan Korea Utara "akan menjadi sebuah proses", Trump mengatakan dia yakin proses itu akhirnya akan "berhasil".



Trump mengatakan surat dari Kim, yang diserahkan langsung oleh Kim Yong Chol, "sangat bagus" dan "sangat menarik", tetapi kemudian mengatakan dia belum membukanya.



Kendati demikian Trump menyampaikan kata-kata hangat untuk Pyongyang, mengatakan diskusi panjang tersebut membahas denuklirisasi Korea Utara dan pembangunan ekonomi.



"Hubungan terbangun dan itu sangat positif," katanya.



Trump juga mengatakan bahwa dia dan tamunya membahas jumlah pasukan Amerika Serikat di Semenanjung Korea.



"Kami bicara hampir tentang segala hal. Kami bicara banyak. Dan kami bicara tentang sanksi-sanksi," katanya sebagaimana dikutip AFP. (Ant/OL-5)