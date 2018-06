Google Luncurkan Bel Pintu Pintar Nest Hello

BEL pintu Google seharga 279 euro (sekitar Rp4,5 juta) saat ini dijual di Eropa. Dengan diberi nama Nest Hello, bel pintu ini menggunakan teknologi pengenalan wajah. Alat ini mengirimi Anda pemberitahuan suara atau teks sehingga Anda tahu siapa yang ada di luar.

Jika Anda tidak di rumah, Nest Hello memungkinkan Anda melihat dan berbicara dengan pengunjung menggunakan mikrofon di ponsel cerdas Anda. Ini juga dapat berfungsi ganda sebagai kamera keamanan untuk memberi tahu jika orang asing bersembunyi di dekatnya.

Perangkat ini terhubung ke wi-fi dan merekam selama beberapa jam dengan menggunakan kamera definisi tinggi sudut lebar dengan kemampuan night vision dan HDR (high dynamic range). Di Amerika, alat ini sudah diluncurkan pada Maret lalu dengan harga US$229 (sekitar Rp3,2 juta).

Nest Hello bersaing dengan bel dinding keluaran perusahaan Ring milik Amazon. Salah satu yang membedakan kedua produk mereka ialah sistem pengenalan wajah pada Google's Nest Hello. Nest Hello menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi orang ketika mereka mendekati rumah. Bel ini juga dapat diatur untuk mengidentifikasi teman dan keluarga serta mengirim pemberitahuan dengan nama mereka ketika mendeteksi mereka telah tiba.